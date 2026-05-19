Ministro israelí ordena desalojar aldea palestina ante posible orden de arresto en su contra

El ministro de Finanzas de Israel ordenó el desalojo de una aldea palestina en la Cisjordania ocupada que desde hace tiempo ha sido blanco de las autoridades israelíes, afirmando que lo hace debido a reportes de que un tribunal de crímenes de guerra ha emitido una orden de arresto en su contra.

No estaba claro si la Corte Penal Internacional está considerando una orden de arresto contra el ministro, Bezalel Smotrich. El tribunal de La Haya indicó que mantiene confidenciales las solicitudes y los planes de órdenes de arresto.

Pero la CPI ya emitió órdenes de arresto contra otras figuras israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, por acusaciones de crímenes de guerra vinculados a la guerra en la Franja de Gaza. Israel no reconoce la jurisdicción del tribunal, pero las órdenes podrían dificultar los viajes internacionales.

Smotrich, que encabeza un partido religioso de extrema derecha y ha impulsado una expansión agresiva de los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada, no dijo si el tribunal le había informado formalmente sobre la orden o si simplemente reaccionaba a reportes de prensa. Aun así, sostuvo que los intentos de arrestarlo constituían una “declaración de guerra”.

“Desde hoy, cualquier objetivo económico u otro que tenga el poder de perjudicar dentro del marco de mis atribuciones como ministro de Finanzas y como ministro en el Ministerio de Defensa será atacado”, manifestó.

Afirmó que su primer objetivo sería Khan Al-Ahmar, una aldea de beduinos palestinos atrapada desde hace tiempo en una batalla legal para permanecer en sus tierras. Smotrich, que supervisa la política de asentamientos en Cisjordania, firmó una directiva que exige la evacuación inmediata de la aldea.

No estaba claro si la orden sería legalmente impugnada ni cuándo entraría en vigor. Medios israelíes informaron que la orden aún requiere la aprobación del gabinete de seguridad. Pero intentos anteriores de vaciar la aldea y reubicar a sus habitantes han sido cuestionados en los tribunales. Un grupo de vigilancia contrario a los asentamientos, Paz Ahora, declaró que la demolición de la aldea podría ocurrir en cuestión de semanas.

“El ministro Smotrich busca vengarse de La Haya y de la comunidad internacional a costa de una de las comunidades más vulnerables, que durante años ha luchado simplemente por el derecho a vivir en el pequeño pedazo de tierra que posee”, indicó la agrupación. Señaló que la destrucción de la aldea es “parte de un plan gubernamental más amplio para tomar el control de toda el área central de Cisjordania” y expulsar a los palestinos de la zona.

Khan Al-Ahmar perdió su protección legal en 2018, cuando la Corte Suprema de Israel rechazó una apelación para bloquear su demolición, lo que desató una enorme indignación internacional.

Israel sostiene que el caserío, hogar de casi 200 palestinos y de una escuela financiada por la Unión Europea, fue construido ilegalmente en tierras estatales. Pero los críticos dicen que es casi imposible obtener un permiso de construcción de Israel, y que la demolición de la aldea y el desalojo de sus residentes es una maniobra para despejar el camino a nuevos asentamientos judíos.

La aldea se encuentra en una franja de tierra donde el gobierno de Israel está estableciendo un nuevo bloque de asentamientos llamado E1, un proyecto particularmente controvertido porque palestinos y grupos de derechos humanos afirman que su ubicación estratégica haría prácticamente imposible establecer un Estado palestino viable y contiguo.

Israel ya publicó una licitación para el desarrollo de la zona.

Smotrich, junto con el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, fue sancionado por Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Noruega en junio de 2025 por “incitar a la violencia extremista” contra palestinos en Cisjordania.

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La corresponsal Molly Quell contribuyó desde La Haya, Holanda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.