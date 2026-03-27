Un niño de 21 meses en Gaza regresó con su madre con aparentes marcas de “tortura” en las piernas, que podrían corresponder a quemaduras de cigarrillo, tras pasar cerca de diez horas retenido por autoridades israelíes, según denunció su familia.

El menor, Jawad Abu Nassar, fue llevado por soldados israelíes junto con su padre, Osama Abu Nassar, de 25 años. El hecho ocurrió cerca de su casa, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

Según el testimonio de la familia, ambos permanecieron bajo custodia durante varias horas antes de ser liberados. Sin embargo, cuando el niño volvió con su madre, presentaba marcas en las piernas que, de acuerdo con sus familiares, podrían ser quemaduras de cigarrillo.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rechazaron las acusaciones y las calificaron de “infundadas”. El ejército afirmó que el niño fue llevado por “un miembro de Hamás a una zona peligrosa para ser utilizado como escudo humano”.

Asimismo, las FDI aseguraron que las heridas del menor no serían quemaduras. Según su versión, se trataría de lesiones provocadas por metralla durante un enfrentamiento en la zona.

open image in gallery El pequeño Jawad tras ser devuelto a su familia por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ( Abu Amer/APAImages/Shutterstock )

Tras la liberación de Jawad, su madre notó lo que parecían ser quemaduras graves alrededor y detrás de sus rodillas, además de una herida provocada por un objeto punzante, según informó Sky News.

Luego, la familia llevó al niño a un hospital. Allí, los médicos señalaron que las lesiones eran compatibles con posibles signos de tortura y quemaduras de cigarrillo.

El incidente ocurrió la mañana del 19 de marzo. Ese día, Osama había salido con su hijo pequeño para comprarle dulces antes de la festividad musulmana de Eid al-Fitr.

El abuelo del menor, Muhammed Husni Abu Nassar, contó que vio a su hijo y a su nieto caminar hacia el este, en dirección a la llamada “Línea Amarilla”, una frontera invisible que separa las zonas militares de las áreas de amortiguamiento designadas por Israel dentro de la Franja de Gaza.

Según los reportes, Osama había perdido su casa en un bombardeo israelí. Además, atravesaba un fuerte trauma psicológico, agravado por la reciente pérdida de un hijo que esperaba con su pareja.

open image in gallery Una mujer palestina en un edificio en ruinas en el campo de refugiados de Al-Shatea, en la ciudad de Gaza ( Middle East Images )

El padre de Osama declaró a Middle East Eye: “Los vecinos me dijeron que [los soldados israelíes] no le dispararon; solo dispararon a su alrededor.

‘Pobre, parecía no darse cuenta de lo que hacía, así que simplemente siguió caminando’”.

Según relató el abuelo del niño, testigos presenciales le contaron que un dron cuadricóptero israelí se acercó a Osama. Poco después, el hombre dejó a Jawad en el suelo, caminó hacia los soldados y se quitó la ropa hasta quedar solo en ropa interior.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a The Independent que ese día identificaron a un sospechoso que se acercaba con un objeto no identificado. Más tarde, según indicaron, se determinó que ese objeto era el niño pequeño.

open image in gallery Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí junto a un campamento de tiendas en Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, el 25 de marzo de 2026 ( AP )

Según el portavoz militar, a pesar de los repetidos llamados para que se detuviera, el hombre continuó caminando hacia los soldados. Ante esa situación, los militares dispararon al aire como advertencia.

“Es probable que fragmentos producidos por los disparos hayan causado heridas leves tanto al sospechoso como al niño”, añadió el portavoz.

Después del incidente, Jawad y Osama desaparecieron. Sin embargo, unas diez horas más tarde, Muhammed recibió una llamada del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En esa comunicación le informaron que tenían bajo su cuidado a su nieto.

Cuando fue a recoger al niño, el abuelo notó que sus pantalones estaban cubiertos de manchas de sangre. “Le preguntamos: ‘¿De dónde salió esa sangre?’, pero no pudo responder”, contó Muhammed. “Luego le dijimos: ‘¿Dónde está tu papá?’. Él solo respondió: ‘Se fue’”.

open image in gallery Un niño empuja una bicicleta cargada con bidones de agua durante una tormenta de arena en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 14 de marzo de 2026 ( AP )

La madre de Jawad declaró a Sky News: “Cuando le quité los pantalones y le vi las piernas, noté que tenía heridas de entrada y salida justo aquí. Parece que usaron una herramienta de metal para perforarlo. También le apagaron cigarrillos en sus piernitas. Fue al día siguiente cuando entendimos lo grave que era la situación”.

Un día después de su liberación, el niño fue examinado por la doctora Bisan Ahmed, médica de urgencias. Tras evaluarlo, elaboró un informe en el que señaló posibles indicios de tortura.

“Observé múltiples lesiones profundas y uniformes en la parte inferior de su cuerpo, clínicamente compatibles con quemaduras de cigarrillo aplicadas de forma deliberada como método de tortura física”, declaró la doctora a Sky News. Sin embargo, The Independent indicó que no pudo verificar esta información de manera independiente.

Mientras tanto, el padre del niño sigue desaparecido. Su familia afirma que no sabe si fue detenido por el ejército israelí ni cuál es su estado de salud después de haber resultado herido. Hasta ahora, las Fuerzas de Defensa de Israel no han presentado pruebas públicas que respalden la afirmación de que Osama sea miembro de Hamás.

Por su parte, las FDI informaron que el niño fue entregado sano y salvo a la Cruz Roja. Además, difundieron imágenes en las que aparece un soldado entregándolo mientras afirma: “Sus signos vitales son estables. Camina, habla y está contento”.

En un comunicado, el ejército israelí agregó: “El sospechoso fue detenido por las tropas y trasladado a un puesto militar cercano, donde recibió atención médica y fue interrogado”.

Según esa versión, durante el interrogatorio el hombre se identificó como miembro de Hamás y dijo que había ingresado a territorio israelí durante los ataques del 7 de octubre. También afirmó que llevaba a su hijo pequeño para protegerse si se encontraba con tropas de las FDI.

Mientras tanto, los soldados llevaron al niño al mismo puesto militar, donde lo examinaron. De acuerdo con el comunicado, permaneció bajo la supervisión de un médico y de varios soldados que le dieron comida, golosinas y bebidas.

Traducción de Leticia Zampedri