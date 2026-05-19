Fuerzas israelíes interceptan otros 6 barcos de una flotilla de activistas con destino a Gaza

Las fuerzas israelíes interceptaron el martes seis embarcaciones restantes de una flotilla de activistas mucho más grande que intentaba desafiar el bloqueo naval de Israel sobre Gaza. Otras dos embarcaciones aún seguían en camino hacia el territorio palestino, según la transmisión en vivo del grupo activista.

Una transmisión en vivo en el sitio web de la Flotilla Global Sumud mostró a soldados israelíes armados en lanchas Zodiac abordando las embarcaciones Andros, Zefiro, Don Juan, Alcyone y Elengi mientras activistas con chalecos salvavidas mantenían los brazos en alto. Luego, soldados israelíes destruyeron cámaras montadas en las embarcaciones de los activistas.

La travesía de los activistas era el esfuerzo más reciente del grupo por subrayar las sombrías condiciones de vida de casi 2 millones de palestinos en el territorio costero, que sufren grave escasez de vivienda, alimentos y medicinas.

Las embarcaciones de la flotilla fueron detenidas a unos 145-160 kilómetros (90-100 millas) de la costa de Gaza, según el rastreador del sitio web de la flotilla.

Las embarcaciones partieron del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada, en lo que los organizadores de la flotilla describieron como el tramo final de su viaje planificado hacia las costas de Gaza.

Activistas detenidos “están siendo transportados por la fuerza”, dice el grupo

El lunes, la Marina israelí detuvo unas 41 embarcaciones de la flotilla de activistas en aguas internacionales frente a Chipre, deteniendo a quienes iban a bordo.

La Flotilla Global Sumud dijo en un comunicado el martes que los cientos de activistas detenidos de más de 40 naciones “están siendo transportados por la fuerza” por un buque de la Marina israelí a un puerto no identificado, y que se esperaba que llegaran a su destino en breve.

Más de una docena de ciudadanos irlandeses iban a bordo de la Flotilla Global Sumud, incluida la hermana de la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. El primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, calificó el lunes la intercepción por parte de Israel de las embarcaciones con destino a Gaza en aguas internacionales como “absolutamente inaceptable”.

La Flotilla pide la “liberación inmediata e incondicional de todos nuestros participantes, junto con los más de 9.000 prisioneros políticos palestinos injustamente detenidos” e insta a los líderes mundiales a presionar por lo mismo.

El grupo activista también advirtió sobre “graves e inmediatas preocupaciones” por la seguridad física de todos los detenidos tras testimonios de otros activistas detenidos durante una interdicción del 30 de abril. En ese momento, los activistas detallaron “patrones de tortura , abuso físico severo y violencia sexual invasiva” por parte de las fuerzas israelíes, acusaciones que Israel niega.

Varios países han condenado las interdicciones, y Turquía y Hamás las calificaron como un acto de “piratería”. Italia, España e Indonesia pidieron a Israel que libere a todos los activistas detenidos y que garantice su seguridad y bienestar. Se estima que unos 45 ciudadanos españoles participaron en la flotilla.

Israel ha expresado que la flotilla solo trata provocar y no tiene intención real de entregar ayuda a Gaza. Las embarcaciones llevan una cantidad simbólica de ayuda.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza afirma que está entrando suficiente ayuda al territorio, con alrededor de 600 camiones que entregan asistencia diariamente, similar a los niveles previos a la guerra.

Según un informe del Programa Mundial de Alimentos, el número de camiones humanitarios y comerciales que entraron en la Franja de Gaza disminuyó drásticamente en marzo en comparación con meses anteriores tras la guerra con Irán. En marzo entró un promedio diario de solo 112 camiones, en comparación con 230 en febrero y 225 en enero.

Un bloqueo de casi dos décadas

Israel ha mantenido un bloqueo marítimo de Gaza desde que el grupo armado palestino Hamás tomó el control del territorio en 2007, que las autoridades israelíes intensificaron tras los ataques liderados por Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que mataron a alrededor de 1.200 personas y en los que más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Los críticos dicen que el bloqueo equivale a un castigo colectivo.

Israel ha dicho que el bloqueo, que restringe el movimiento de bienes y personas dentro y fuera de Gaza, tenía como objetivo impedir que Hamás se armara. Egipto, que tiene el único cruce fronterizo con Gaza no controlado por Israel, también ha restringido en gran medida el movimiento dentro y fuera del enclave.

Gaza ha visto fuego israelí casi a diario con más de 850 personas muertas en el territorio a pesar de un alto el fuego que entró en vigor en octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio dice que la ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 72.700 personas. El ministerio, parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.