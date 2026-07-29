Mapa: las zonas de Francia y España afectadas por los devastadores incendios forestales

Más de 360.000 personas se han visto obligadas a evacuar sus hogares mientras los incendios forestales continúan devastando España y Francia.

Al menos un hombre murió en España y decenas de personas resultaron heridas, entre ellas al menos 68 bomberos en Francia.

Autoridades de ambos países han destacado la magnitud histórica de la emergencia, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el siniestro como “el peor incendio en la historia de la región”.

“Los incendios que azotan nuestro país han alcanzado un nivel nunca antes visto”, escribió el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en X el sábado.

Lecornu también anunció la distribución de más de 1,5 millones de mascarillas, ya que incluso en las zonas menos afectadas la calidad del aire se deterioró por la propagación del humo.

A continuación, repasamos las principales zonas afectadas y las evacuaciones provocadas por los incendios forestales.

Francia

Toda la península de Cap-Ferret fue evacuada a medida que los incendios forestales se propagaban por la región de Gironda, afectando también las localidades de Le Porge y Saumos.

Las llamas avanzaban hacia Burdeos y obligaron a evacuar varias zonas de la periferia de la ciudad la mañana del sábado, entre ellas los municipios de Le Haillan, Eysines y Mérignac.

El domingo, las autoridades francesas dijeron a Sky News que evalúan la posibilidad de evacuar por completo Burdeos, la sexta ciudad más grande del país, si la situación lo requiere.

La prefecta de Gironda, Sophie Brocas, describió el siniestro como un "incendio XXL" debido a su rápida propagación.

Además, el jueves por la tarde se declaró otro gran incendio cerca de la ciudad de Biscarrosse, en la región de Landas, lo que obligó a evacuar varias zonas cercanas como medida de precaución.

El Ejército francés también fue desplegado para colaborar en las labores de contención, ya que el fuego seguía fuera de control.

En total, más de 220.000 personas han sido evacuadas en Francia, donde la crisis se ha agravado por las condiciones de sequía, tras una intensa ola de calor y la escasez de agua.

open image in gallery Bañistas descansan en la playa de Moutchic, en Lacanau (suroeste de Francia), mientras una columna de humo de un incendio forestal se eleva en el horizonte ( AFP/Getty )

España

El Gobierno español declaró el estado de emergencia nacional mientras los peores incendios forestales avanzan en las inmediaciones de Madrid, la capital del país, donde viven 6,8 millones de personas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó que la situación se agravó por la combinación de altas temperaturas, fuertes vientos y la convergencia de varios focos de incendio.

El Ministerio del Interior informó que unas 70.000 personas fueron evacuadas de localidades situadas en las afueras de Madrid.

Además, un hombre murió en Manises, cerca de Valencia, tras ser encontrado dentro de un vehículo en un barranco, informó el Ministerio del Interior. El hallazgo se produjo a cientos de kilómetros de los grandes incendios que afectan la zona de Madrid.

En cuanto a las previsiones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señaló que el riesgo de incendios sigue siendo “muy alto” en amplias zonas del país y “extremo” en el noreste y el este. Sin embargo, indicó en una actualización publicada el sábado en X que la amenaza era menor que en los días anteriores en el centro y el oeste de España.

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, advirtió el sábado que la calidad del aire en Madrid se ha deteriorado por los incendios, con niveles de PM2,5 "muy superiores a los recomendados por la OMS".

open image in gallery Evacuados descansan en un polideportivo de Villaviciosa de Odón, a 20 kilómetros al oeste de Madrid ( AFP/Getty )

Además, pidió a la población permanecer en casa en la medida de lo posible, evitar la actividad física al aire libre y extremar los cuidados de las personas más vulnerables.

Además, pidió a la población evitar la actividad física y permanecer al aire libre. “Si tienen que salir y hay humo o ceniza, usen una mascarilla FFP2 o N95 y gafas de protección para cuidar los ojos”. También recomendó buscar atención médica si se presentan dificultades para respirar, dolor en el pecho o falta de aire.

Asimismo, instó a la ciudadanía a prestar especial atención a las personas vulnerables, mantenerse informada a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Además de España y Francia, los incendios forestales también han afectado a otras regiones de Europa y el norte de África. En Escocia se declaró una emergencia por un incendio en el Parque Nacional de Cairngorms, cuyo humo llegó hasta Aberdeen, a casi 390 kilómetros de distancia. Asimismo, partes de Italia y Túnez también se han visto afectadas.

Traducción de Leticia Zampedri