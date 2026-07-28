Los bomberos en Francia contienen un gran incendio forestal mientras vuelve el calor

Los bomberos evitaron que un enorme incendio forestal en el suroeste de Francia avanzara durante la noche del martes, al extinguir rebrotes cerca de las dunas de la costa atlántica antes de que el regreso del calor y un aire más seco amenazara con poner a prueba su control sobre el fuego.

El incendio seguía estabilizado a las 6 de la mañana tras una noche tranquila y la superficie quemada no había cambiado: 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas), informó la prefectura de Gironda.

Las autoridades indicaron que se detectaron varios rebrotes durante la noche al norte de Le Porge y en una zona de dunas al norte de Cap Ferret, pero los bomberos lograron controlarlos.

Las zonas se encuentran a lo largo de la costa atlántica al oeste de Burdeos, donde los equipos han combatido el incendio desde que se desató cerca de Saumos la semana pasada.

El incendio, que arde desde la semana pasada, ha sido sumamente impredecible y en ocasiones se transformó en una tormenta de fuego retroalimentada, mientras arrasaba un área cuatro veces mayor que París y obligaba a 220.000 personas a huir de sus hogares.

Aunque su avance se ha detenido, los funcionarios han advertido repetidamente que la vegetación humeante y el descenso de la humedad podrían desencadenar nuevos brotes.

Los bomberos y los ingenieros militares reanudaron el trabajo temprano el martes en cortafuegos tácticos diseñados para impedir que las llamas se propaguen. Las autoridades señalaron que se han creado 103 kilómetros (64 millas) de barreras.

La prefectura informó que 93 bomberos han resultado heridos durante la operación.

Un tramo de la autopista A63 permanecía cerrado, mientras que el tráfico ferroviario al sur de Burdeos estaba suspendido, salvo en la ruta hacia Tolosa.

El avance cauteloso en Gironda se produjo mientras miles de personas empezaban a regresar a casa después de que un incendio forestal separado en la vecina región de Landas desplazara a más de 30.000 residentes y turistas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó el lunes por la noche que el incendio en Landas había sido contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.