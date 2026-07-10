Mapa de los incendios forestales en España: dónde avanzan los focos que han dejado al menos 12 muertos

Las autoridades españolas temen que cuatro ciudadanos británicos estén entre las 11 personas que murieron en el gran incendio forestal que afecta al sur del país.

Más de 500 bomberos trabajan para controlar el fuego, que se propagó con rapidez por una zona boscosa cercana a la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería.

Hasta el momento, las llamas han arrasado unas 3.150 hectáreas, en lo que ya se considera uno de los incendios forestales más graves registrados en España y el más mortífero en más de 20 años. Además, al menos 19 personas continúan desaparecidas, informaron las autoridades este viernes.

El responsable de los servicios de emergencia de Andalucía, Antonio Sanz, señaló que cuatro personas, aparentemente de nacionalidad británica porque el vehículo en el que viajaban tenía el volante a la derecha, fueron encontradas muertas dentro del automóvil mientras intentaban escapar.

Agregó que otras siete víctimas fueron halladas sin vida después de que, al parecer, abandonaran sus vehículos e intentaran huir a pie por una ruta distinta a la establecida en el plan de evacuación.

"Caminaban después de haber dejado sus vehículos y, probablemente, buscaban una salida que no era la prevista... Las consecuencias fueron terribles", dijo.

"Todo indica que la mayoría, o incluso todas las personas fallecidas, son extranjeras. Hasta que se confirme su identidad, no podemos asegurarlo", añadió.

Sanz calificó el siniestro como "el incendio más devastador registrado hasta ahora en nuestra región" y afirmó que se trata de una "tragedia sin precedentes".

open image in gallery Un operativo con más de 150 bomberos continúa las labores para contener el incendio ( Reuters )

"El dolor es inmenso. Andalucía está de luto y nuestros pensamientos están con Almería y con todas las personas afectadas", dijo Sanz.

El funcionario informó además que otras cuatro personas permanecían hospitalizadas con quemaduras graves y que más de 140 habían sido reubicadas a causa del incendio.

Por su parte, el alcalde de Antas, Pedro Ridao, declaró a TVE que hasta el momento unas 80 personas habían sido evacuadas de esa localidad.

Ridao explicó que el incendio en su municipio estaba bajo control y confió en que pudiera estabilizarse con apoyo aéreo, ya que el fuego avanzó por una zona montañosa con numerosos barrancos, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia.

También señaló que el incendio pudo haberse originado por un cable que se desprendió y cayó sobre una zona de vegetación seca.

Según Euronews, alrededor de 800 personas fueron evacuadas debido al incendio y cerca de 200 fueron trasladadas a refugios temporales.

Mientras tanto, las autoridades mantenían las labores de búsqueda ante el temor de que hubiera más personas desaparecidas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su "enorme tristeza y consternación" por las consecuencias del incendio. Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos.

En un mensaje publicado en X, Sánchez informó que los servicios de emergencia, las fuerzas de seguridad y la Unidad Militar de Emergencias (UME) fueron desplegados para combatir el fuego e instó a la población a extremar las precauciones.

Con el número de víctimas registrado hasta ahora, este incendio ya es el más mortífero en España desde 2005, cuando 11 bomberos murieron en un incendio forestal en la provincia de Guadalajara, originado por una parrillada, que arrasó miles de hectáreas de bosque.

open image in gallery Un trabajador de emergencias observa el avance de un incendio forestal en Almería ( Reuters )

Ese desastre, considerado una de las peores tragedias por incendios forestales en España, dio lugar a importantes cambios en los sistemas de prevención y respuesta ante este tipo de emergencias.

Las olas de calor que afectaron a Europa occidental entre mayo y junio dejaron grandes extensiones de terreno completamente secas, lo que aumentó el riesgo de incendios forestales durante esta temporada.

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que Europa se calienta a un ritmo más del doble del promedio mundial, una situación que incrementa la probabilidad de olas de calor más prolongadas.

The Independent se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri