Cuba considera "acto de subordinación" a EEUU decisión de presidente electo de Colombia romper lazos

Cuba calificó el martes de “acto de subordinación” a Estados Unidos la decisión del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de dar un giro a la política exterior cuando asuma las riendas de su país con el rompimiento de relaciones diplomáticas con la isla.

La Cancillería cubana indicó en un comunicado que “rechaza las declaraciones realizadas el 26 de julio por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella Otero, quien anunció que cerrará la Embajada de ese país en La Habana y que su gobierno no tendrá ningún tipo de vínculo con nuestro país”.

“No tiene la más mínima justificación y tampoco responde a los intereses nacionales colombianos, quedaría en evidencia la clara subordinación del próximo gobierno de Colombia a la política de división y confrontación entre nuestras naciones, promovida desde siempre por los Estados Unidos”, agregó.

El conservador De la Espriella, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, tomará posesión de su carto el 7 de agosto después de ganar la segunda vuelta presidencial al progresita Iván Cepeda.

El cierre de 14 embajadas —incluidas las de Haití, Barbados, Argelia, Rumania, Cuba, Nicaragua, Senegal y Sudáfrica— y 15 consulados forma parte de un anunciado plan de austeridad y reducción del Estado, explicó De la Espriella.

Sin embargo, aclaró que esto no significará romper relaciones diplomáticas con esos países, a excepción de Cuba y Nicaragua, porque “en mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”.

Colombia se suma a los países latinoamericanos con gobiernos conservadores que comenzaron a tomar distancia de Cuba a medida que Estados Unidos impuso un cerco energético contra la isla, agudizando una crisis de un lustro y que busca presionar cambios políticos y económicos en un modelo poco afín a Trump. En marzo, Ecuador rompió relaciones con La Habana. Argentina, por su lado, enfrió sus lazos con la isla aunque sin llegar al cierre de sedes diplomáticas.

“Cuba sabe que esta acción hostil e infundada no representa el sentir del hermano pueblo colombiano, al que hemos apoyado incansablemente durante décadas en la búsqueda de la paz mediante una solución política negociada a su conflicto armado interno”, añadió la Cancillería cubana.

Por cuatro años Cuba fue la sede y formó parte de la mesa negociadora del proceso de paz del gobierno con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta la firma de un acuerdo en 2016. También medió en el proceso iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mientras este estuvo en marcha.