La relación de Europa con Israel se debilita mientras crece la indignación por la guerra en Gaza

Las protestas propalestinas remecen las principales ciudades europeas, y crecen las peticiones de vetar a Israel en eventos deportivos y culturales. Las armadas europeas han desplegado buques para proteger a los activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y una sucesión de países ha hecho lo que antes era impensable: reconocer un Estado palestino.

A medida que crece la indignación por la catástrofe humanitaria, más líderes europeos, a veces impulsados por la presión de sus poblaciones, han condenado abiertamente la conducta bélica de Israel y han buscado presionar al gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para que acepte un alto el fuego y permita la entrada de ayuda.

“Ha habido un cambio innovador en Europa donde, en algún momento del último año, las poblaciones han estado ejerciendo más presión sobre sus gobiernos, lo que ha ayudado a romper tabúes en la cúpula sobre la crítica a Israel”, explicó Sanam Vakil, directora del programa de Oriente Medio y África del Norte del grupo de expertos Chatham House.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las aliadas más cercanas de Israel en la UE, dijo la semana pasada que apoyaría sanciones de la Unión Europea contra Israel. Fue su posición más dura hasta ahora, y siguió a una huelga nacional en Italia y protestas propalestinas desde Palermo hasta Milán.

“Israel terminó violando las normas humanitarias, causando una masacre entre civiles”, dijo Meloni en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás lanzaron ataques aéreos y terrestres sobre Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, la campaña militar de Israel en Gaza ha matado a más de 66.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, no diferencia entre civiles y combatientes, pero dice que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad.

La guerra también ha destruido vastas áreas de Gaza; ha matado a 289 periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas; ha desplazado a alrededor del 90% de la población de Gaza y ha causado una crisis humanitaria catastrófica, incluyendo hambruna en la ciudad de Gaza.

Las protestas propalestinas han crecido, según el Proyecto de Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, o ACLED, que monitorea conflictos en todo el mundo. De diciembre a abril hubo 780 protestas en toda Europa. Eso ha crecido a 2.066 en los últimos cinco meses, un promedio de al menos 15 al día, dijo el investigador Ciro Murillo.

Las protestas agrupan a personas de diferentes partidos e incluyen a miembros de las grandes comunidades musulmanas de Europa, un bloque de votantes importante en países como Francia y Alemania.

En los últimos seis meses solo hubo 51 protestas proisraelíes en Europa, aproximadamente la mitad de ellas en Alemania. Los datos de ACLED mostraron una fuerte caída en el apoyo público a Israel comenzando unos meses después de que comenzara la guerra.

En su discurso en la ONU dos días después de Meloni, Netanyahu pareció reconocer el cambio.

"Claro, en los días inmediatamente posteriores al 7 de octubre, muchos... apoyaron a Israel. Pero ese apoyo se evaporó rápidamente cuando Israel hizo lo que cualquier nación que se respete a sí misma haría tras un ataque tan salvaje", dijo a los líderes mundiales.

Los profundos lazos de Israel con Europa

Con un nacimiento compartido tras la II Guerra Mundial, Israel y la Unión Europea están profundamente entrelazados.

Casi todos los israelíes judíos pueden trazar su herencia ya sea al Oriente Medio en general o a las comunidades judías de Europa devastadas por pogromos en el imperio ruso y el Tercer Reich genocida de Alemania.

“Israel es de Europa, y cualquiera que no lo admita o lo entienda realmente no entiende este país”, afirmó Sharon Pardo, profesor de la Universidad Ben-Gurion y autor de un libro sobre las relaciones entre Europa e Israel.

La practicidad estratégica llevó a Israel hacia Europa, aunque muchos lo consideraban "un continente de asesinos", dijo Pardo. El primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, comenzó a construir lazos económicos, políticos y culturales de larga data con Europa. Hoy, la UE es el principal socio comercial de Israel.

"Estos eran los mercados inmediatos para la agricultura israelí, este era el mercado para las armas de Israel", dijo Pardo.

Pero el abrazo de Netanyahu, el primer ministro más longevo de Israel, a los partidos europeos de extrema derecha ha puesto en contra a la clase política tradicional europea.

"El Israel de Netanyahu es un país anti Unión Europea, un país euroescéptico que hace todo lo posible por dañar el proyecto de integración europea", dijo Pardo.

Aumenta la crítica a Israel mientras la guerra en Gaza continúa

La impactante violencia del 7 de octubre de 2023, provocó una oleada de apoyo de los líderes europeos.

Ursula von der Leyen, la jefa política de la UE, visitó un kibutz aún humeante días después y se reunió con Netanyahu. Prometió apoyo de la UE para Israel.

Pero casi dos años después, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, la acusó de "empoderar a una organización terrorista" con su sorpresivo llamado a que la UE aumente la presión sobre Israel para detener la guerra.

Von der Leyen dijo que ha habido "un cambio más sistemático en los últimos meses que es simplemente inaceptable" en el conflicto y que "Europa debe hacer más".

Probablemente fue influenciada por las crecientes protestas y por el personal de la UE crítico con sus políticas, dijo Lisa Musiol, jefa de Asuntos de la UE para el Grupo Internacional de Crisis. Señaló cartas abiertas criticando la política de la UE en Gaza firmadas por más de 2.000 empleados actuales de la UE y 390 ex embajadores y funcionarios europeos.

Von der Leyen propuso aumentar los aranceles de la UE sobre algunos productos israelíes y sancionar a algunos colonos israelíes y a dos miembros del gabinete de Netanyahu. También sancionaría a 10 líderes de Hamás. Los líderes de la UE debían discutir las propuestas el miércoles en Copenhague.

Las medidas importantes de la UE requieren unanimidad, algo probablemente imposible en el bloque de 27 naciones, pero algunas pueden aprobarse con un voto ponderado por población. Eso requeriría que Italia o Alemania se unan a las naciones críticas de Israel.

Todas las miradas en Merz y Meloni

El apoyo de Alemania a Israel es solo superado por el de Estados Unidos. Pero la coalición gobernante de Alemania está dividida sobre Gaza, con los democristianos de centroderecha del canciller Friedrich Merz apoyando a Israel y los socialdemócratas más pequeños siendo más críticos con la guerra.

Merz ha hablado con Netanyahu sobre sus crecientes preocupaciones y ha restringido las ventas de armas a Israel, pero dijo que no está considerando sanciones.

La responsabilidad histórica de Alemania por el Holocausto ha moldeado su apoyo de posguerra para asegurar la seguridad de Israel y combatir el antisemitismo. Aun así, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Berlín el sábado pidiendo el fin de la guerra.

Más probable para inclinar el voto sería Meloni, quien ha dicho que apoya que Italia se una a los recientes movimientos para reconocer un Estado palestino por parte de vecinos europeos como Francia, Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Reino Unido y Portugal, así como las naciones de la Commonwealth Canadá y Australia.

A diferencia de Alemania, Italia tiene una relación histórica diferente con Israel, dijo Elisabetta Brighi, profesora de la Universidad de Westminster. Profundamente influenciada por los fuertes sindicatos del país y el Vaticano, Italia podría cambiar y unirse a los esfuerzos europeos para presionar a Israel sobre Gaza.

"Italia no ha traducido el trauma del fascismo de la misma manera que Alemania", dijo.

Italia se ha unido a España en el envío de barcos de la armada para proteger una flotilla de barcos que transportan activistas que buscan romper el bloqueo de Israel a Gaza después de que los activistas dijeron que fueron atacados por drones cerca de Grecia.

También han crecido los llamados para vetar a Israel en algunos eventos deportivos y culturales. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo después de que los manifestantes interrumpieran la carrera ciclista Vuelta a España el mes pasado que Israel debería ser excluido hasta que termine la "barbarie" en Gaza. Algunos países también han amenazado con boicotear el Festival de la Canción de Eurovisión, enormemente popular en Israel y Europa, si se permite competir a Israel.

___

Los periodistas de AP Silvia Stellacci y Giada Zampana en Roma y Kirsten Grieshaber en Düsseldorf, Alemania, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.