Serbia arresta a 11 por presuntos actos de odio racial, como colocar cabezas de cerdo en Europa

Serbia arrestó esta semana a 11 personas sospechosas de difundir odio racial en países europeos bajo las instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero, incluyendo la colocación de cabezas de cerdo fuera de sitios religiosos musulmanes en París, informaron las autoridades.

La policía serbia indicó en un comunicado el lunes que el grupo fue detenido por incidentes en Francia y Alemania que ocurrieron entre abril y septiembre. Un presunto organizador, que según la policía serbia actuó bajo instrucciones de una agencia de seguridad extranjera no identificada, sigue prófugo.

El comunicado de la policía no especificó la agencia extranjera. Las autoridades francesas caracterizaron la colocación de cabezas de cerdo cerca de mezquitas en el área de París a principios de este mes como un intento de interferencia extranjera, demostrando "un deseo manifiesto de provocar problemas en el corazón de la nación".

Las autoridades francesas no nombraron a ningún país, pero el incidente presentaba posibles características de actos anteriores sospechosos de estar vinculados a Rusia, que han intentado desestabilizar a Francia y otros aliados de Ucrania.

El mapeo realizado por The Associated Press de los supuestos esfuerzos de desestabilización por parte de Rusia y sus gobiernos afines ha documentado docenas de ataques y otros incidentes en toda Europa, siendo Francia y Alemania —otro aliado clave de Ucrania— entre los principales objetivos.

La policía serbia señaló que los sospechosos fueron detenidos en Belgrado y otra ciudad. El escueto comunicado indicó que el presunto instructor, que no fue nombrado, había organizado y entrenado al grupo para ayudar a incitar al odio, la discriminación y la violencia tanto en Alemania como en Francia.

El presidente autocrático de Serbia, Aleksandar Vucic, ha mantenido relaciones cercanas con Rusia y Serbia sigue siendo el único país en Europa que no ha impuesto sanciones a Moscú por la guerra en Ucrania, a pesar de que Belgrado busca formalmente la membresía en la Unión Europea.

Hace apenas unos días, Serbia arrestó a dos sospechosos por el presunto entrenamiento de más de 100 ciudadanos extranjeros para incitar disturbios durante una elección clave en Moldavia el pasado fin de semana, que fue ganada por el gobierno pro-occidental del país.

En Francia, las cabezas de cerdo fueron descubiertas cerca de nueve mezquitas en el área de París y cinco de ellas tenían escrito el apellido del presidente francés Emmanuel Macron, informaron las autoridades.

Un agricultor en la región de Normandía en Francia alertó a la policía de que dos personas habían comprado unas 10 cabezas de cerdo de él, e identificó su coche con matrículas serbias, según la fiscalía de París.

El coche fue luego filmado por cámaras de seguridad en París, que también captaron a dos hombres depositando cabezas frente a mezquitas, según la fiscalía. Indicó que los hombres eran ciudadanos extranjeros, sin identificar su país, y que abandonaron Francia inmediatamente después, con un teléfono registrado en Croacia que se creía que estaban usando, rastreado cruzando la frontera con Bélgica.

En mayo, un memorial del Holocausto en París, tres sinagogas y un restaurante fueron pintados con pintura verde, informaron los medios franceses.

El ataque recordó un acto anterior de vandalismo en mayo de 2024, cuando un memorial en París que honra a personas que se distinguieron por ayudar a rescatar a judíos en Francia durante la ocupación nazi del país en la Segunda Guerra Mundial fue desfigurado con manos pintadas de rojo sangre. Un informe de inteligencia francés dijo que la agencia de inteligencia rusa FSB ordenó ese ataque.

