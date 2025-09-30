Embajador de Sudáfrica en Francia es hallado muerto en París

El embajador de Sudáfrica en Francia fue encontrado muerto el martes por la mañana al pie de una torre de hotel de lujo en el oeste de París, informó un fiscal francés.

El embajador, Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, conocido como Nathi Mthethwa, había sido reportado como desaparecido el lunes por la noche, después de que su esposa dijera que recibió un mensaje preocupante de él "en el que se disculpaba y expresaba su intención de quitarse la vida", señaló la fiscal de París Laure Beccuau en un comunicado.

Un guardia de seguridad del hotel Hyatt descubrió el cuerpo de Mthethwa en el patio interior el martes por la mañana, agregó Beccuau, añadiendo que se ha abierto una investigación.

Mthethwa, de 58 años, había reservado una habitación en el piso 22 del hotel, donde el mecanismo de seguridad de la ventana había sido forzado, indicó Beccuau. El comunicado señaló que los investigadores no encontraron signos de lucha, ni rastros de medicamentos o drogas ilegales.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, expresó su tristeza por la muerte de Mthethwa "en circunstancias trágicas".

En un comunicado emitido por su oficina, Ramaphosa ofreció sus más profundas condolencias a la esposa y familia de Mthethwa.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica informó que Mthethwa había sido nombrado embajador en Francia en diciembre de 2023, con la tarea de fortalecer los lazos bilaterales.

Mthethwa anteriormente se desempeñó como ministro de policía y ministro de deportes, artes y cultura.

