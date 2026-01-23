La visión de Kushner para reconstruir Gaza enfrenta grandes obstáculos

Ciudades modernas con rascacielos elegantes, una costa prístina que atrae a turistas y un puerto de última generación que se adentra en el Mediterráneo. Esto es lo que Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y asesor para Oriente Medio, prevé para Gaza, según la presentación que hizo en un foro económico en Davos, Suiza.

En el discurso de 10 minutos que pronunció el jueves, Kushner afirmó que —si hay seguridad— sería posible reconstruir rápidamente las ciudades de Gaza, que ahora están en ruinas tras más de dos años de guerra entre Israel y Hamás.

“En Oriente Medio, construyen ciudades como esta... en tres años”, dijo Kushner, quien ayudó a negociar el alto el fuego vigente desde octubre. “Y cosas como esta son muy factibles, si lo hacemos realidad”.

Ese cronograma no coincide con lo que, según prevén las Naciones Unidas y los palestinos, será un proceso muy largo para rehabilitar Gaza. En todo el territorio de aproximadamente dos millones de personas, antiguos bloques de apartamentos son colinas de escombros, municiones sin detonar acechan bajo los restos, la enfermedad se propaga debido al agua contaminada y las calles de la ciudad parecen cañones de tierra.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos dice que Gaza tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, suficiente para llenar casi 3.000 barcos contenedores. Afirman que tomará más de siete años despejarlo, y luego se necesitará más tiempo para el retiro de explosivos.

Kushner habló mientras Trump y distintos líderes mundiales se reunían para ratificar la carta de la Junta de Paz, el organismo que supervisará el proceso de alto el fuego y reconstrucción.

Estos son los puntos clave de la presentación y algunas de las preguntas que plantea:

La reconstrucción depende de la seguridad

Kushner dijo que su plan de reconstrucción solo funcionaría si Gaza tiene “seguridad”, lo que constituye una gran incógnita.

Aún se desconoce si Hamás se desarmará, y las tropas israelíes disparan contra los palestinos en Gaza casi a diario.

Funcionarios del grupo armado dicen que tienen derecho a resistir la ocupación israelí. Pero han señalado que considerarían “congelar” sus armas como parte de un proceso para lograr la condición de estado palestino.

Desde que el más reciente alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre, las tropas israelíes han matado al menos a 470 palestinos en Gaza, entre ellos, niños pequeños y mujeres, según el Ministerio de Salud del territorio. Israel dice que ha abierto fuego en respuesta a violaciones del acuerdo, pero entre los muertos ha habido docenas de civiles.

Ante estos desafíos, la Junta de Paz ha trabajado con Israel en la “desescalada”, dijo Kushner, y centra su atención en la desmilitarización de Hamás, un proceso que sería gestionado por el comité palestino respaldado por Estados Unidos que supervisa Gaza.

Está lejos de ser seguro que Hamás ceda ante el comité, que se conoce por el acrónimo NCAG y se prevé que, en el futuro, entregue el control de Gaza a una Autoridad Palestina reformada. Hamás afirma que disolverá el gobierno para abrir espacio, pero no ha dicho claramente lo que sucederá con sus fuerzas o armas. El grupo tomó el control de Gaza en 2007 de manos de la Autoridad Palestina.

Otro factor que podría complicar el desarme: la existencia de grupos armados competidores en Gaza que, según Kushner, serían desmantelados o “integrados en el NCAG”. Durante la guerra, Israel ha apoyado a grupos armados y pandillas de palestinos en Gaza en lo que dice es un movimiento para contrarrestar a Hamás.

Sin seguridad, dijo Kushner, no habría forma de atraer inversores a Gaza ni de estimular el crecimiento del empleo. La más reciente estimación conjunta de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial es que reconstruir Gaza costará 70.000 millones de dólares.

La reconstrucción no comenzaría en áreas que no estén completamente desarmadas, se indicaba en una de las diapositivas de Kushner.

El plan de Kushner no menciona qué harán los palestinos mientras tanto

Al presentar su plan para la reconstrucción de Gaza, Kushner no dijo cómo se manejaría el retiro de explosivos o dónde vivirían los residentes de Gaza mientras se reconstruyen sus áreas. En este momento, la mayoría de las familias se refugian en una franja de tierra que incluye partes de la ciudad de Gaza y la mayor parte de la costa del enclave.

En la visión de Kushner de un futuro para Gaza, habría nuevas carreteras y un nuevo aeropuerto —el antiguo fue destruido por Israel hace más de 20 años— además de un nuevo puerto, y un área a lo largo de la costa designada para el “turismo” que actualmente es donde vive la mayoría de los palestinos. El plan contempla ocho ”áreas residenciales” intercaladas con parques, tierras agrícolas e instalaciones deportivas.

Kushner también destacó áreas de “fabricación avanzada”, “centros de datos” y un “complejo industrial”, aunque no está claro qué industrias apoyarían.

Kushner dijo que la construcción se centraría primero en construir “viviendas para la fuerza laboral” en Rafah, una ciudad del sur que fue diezmada durante la guerra y actualmente está controlada por tropas israelíes. Dijo que ya se realizan a cabo trabajos de limpieza de escombros y demolición en el lugar.

Kushner no abordó si se realizaría el retiro de explosivos. Las Naciones Unidas dicen que hay proyectiles y misiles sin detonar por todas partes en Gaza, lo que representa una amenaza para las personas que buscan entre los escombros a sus familiares, sus pertenencias y leña.

Grupos defensores de derechos dicen que las actividades de limpieza de escombros y retiro de explosivos no han comenzado en serio en la zona donde vive la mayoría de los palestinos porque Israel ha impedido la entrada de maquinaria pesada.

Después de Rafah vendrá la reconstrucción de la ciudad de Gaza, dijo Kushner, o “Nueva Gaza”, como lo llama su diapositiva. La nueva ciudad podría ser un lugar donde la gente “tendrá un gran empleo”, dijo.

¿Israel aceptará el plan?

Nomi Bar-Yaacov, abogada internacional y experta en resolución de conflictos, describió el concepto inicial de la junta para la reurbanización de Gaza como “totalmente irrealista” e indicó que Trump lo ve desde la perspectiva de un desarrollador inmobiliario, no de un pacificador.

Un proyecto con tantos edificios altos nunca sería aceptable para Israel porque cada uno proporcionaría una vista clara de sus bases militares cerca de la frontera, dijo Bar-Yaacov, quien es miembro asociado del Centro de Política de Seguridad de Ginebra.

Además, la presentación de Kushner dijo que el NCAG entregaría la supervisión de Gaza a la Autoridad Palestina después de que realice reformas. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha opuesto firmemente a cualquier propuesta para la Gaza de posguerra en la que participe la Autoridad Palestina. E incluso en Cisjordania, donde gobierna, el organismo es ampliamente impopular debido a la corrupción y al presunto colaboracionismo con Israel.

Danica Kirka contribuyó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.