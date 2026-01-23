Represión de protestas en Irán deja 5.000 muertos y Trump dice que una "armada" de EEUU se acerca

La cifra de fallecidos durante la sangrienta represión de Irán contra las protestas en todo el país alcanzó al menos las 5.002 personas, dijeron activistas el viernes, y advirtieron que se teme que haya muchos más muertos, mientras el bloqueo de internet más completo en la historia de la República Islámica superó las dos semanas.

La dificultad para obtener información de Irán persiste debido a que las autoridades cortaron el acceso a internet el 8 de enero, incluso en un momento de creciente tensión con Washington mientras un grupo de portaaviones estadounidense se acerca a Oriente Medio, una fuerza que el presidente Donald Trump comparó con una "armada" en comentarios a reporteros el jueves por la noche.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, ofreció el dato de víctimas mortales y, según dijo, 4.716 eran manifestantes, 203 estaban afiliados al gobierno, 43 eran niños y 40 eran civiles que no participaban en las protestas. Además, más de 26.800 personas fueron detenidas en una campaña cada vez más amplia.

Las cifras del grupo han sido precisas en el pasado y se basan en una red de activistas sobre el terreno que verifican los decesos. La cifra de fallecidos supera a la de cualquier otra ronda de protestas o disturbios registrados en el país en las últimas décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.

El gobierno iraní ofreció el miércoles su primer recuento oficial, con 3.117 muertos. Agregó que 2.427 de los que perdieron la vida en las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto eran "terroristas". En el pasado, la teocracia ha subestimado o no ha informado sobre los decesos en disturbios.

The Associated Press no ha podido evaluar de manera independiente el número de muertos, en parte debido a que las autoridades cortaron el acceso a internet y bloquearon las llamadas internacionales al país. Según se informa, Teherán ha limitado la capacidad de los periodistas locales para reportar sobre las secuelas y, en su lugar, la televisora estatal emite repetidamente afirmaciones que califican a los manifestantes como "alborotadores" instigados por Estados Unidos e Israel, sin ofrecer evidencias que respalden la acusación.

El nuevo conteo llega en un momento de gran tensión luego de que Trump estableció dos líneas rojas en torno a las protestas: el asesinato de manifestantes pacíficos y las ejecuciones masivas por parte de Teherán. El fiscal general de Irán y otros funcionarios han calificado a algunos de los detenidos como "mohareb", o “enemigos de Dios”. Esa acusación, que conlleva la pena de muerte, se utilizó junto a otras en las ejecuciones masivas de 1988 en las que, según se reporta, muerieron al menos a 5.000 personas.

Por su parte, el ejército de Estados Unidos ha movido más activos militares hacia Oriente Medio, incluyendo el portaaviones USS Abraham Lincoln y los buques de guerra asociados que viajan con él desde el mar de China Meridional.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos, que habló bajo condición de anonimato para discutir movimientos militares, dijo el jueves que el grupo de ataque Lincoln está actualmente en el océano Índico.

Trump dijo el jueves a bordo del avión Air Force One que Estados Unidos está moviendo los barcos hacia Irán "por si acaso" quiere tomar medidas.

"Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección y tal vez no tengamos que usarla", indicó Trump.

Trump también mencionó las múltiples rondas de conversaciones que los funcionarios estadounidenses mantuvieron con Irán acerca de su programa nuclear antes de que Israel iniciara una guerra de 12 días contra la República Islámica en junio, en la que aviones de combate estadounidenses bombardearon instalaciones nucleares iraníes. El mandatario amenazó a Teherán con una acción militar que haría que esas operaciones contra sus sitios de enriquecimiento de uranio “parecieran insignificantes”.

"Deberían haber hecho un trato antes de que los golpeáramos", agregó Trump.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido indicó por su parte que su escuadrón conjunto de aviones de combate Eurofighter Typhoon con Qatar, el Escuadrón 12, “se desplegó en el golfo (Pérsico) con fines defensivos teniendo en cuenta las tensiones regionales”.

___

El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.