La premier japonesa disuelve el Parlamento y convoca a elecciones anticipadas

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió la cámara baja del Parlamento el viernes, allanando el camino para unas elecciones anticipadas el 8 de febrero.

La medida es un intento de aprovechar su popularidad para ayudar al partido gobernante a recuperar terreno después de grandes pérdidas en los últimos años, pero retrasará una votación sobre un presupuesto con el que se pretende impulsar una economía en dificultades y enfrentar el alza de los precios.

Takaichi fue elegida en octubre para que fuese la primera gobernante femenina de Japón. Sólo lleva tres meses en el cargo, pero goza de elevados índices de aprobación, de aproximadamente el 70%.

En su gobierno también se ha incrementado la animosidad con China, luego de que ella hizo comentarios a favor de Taiwán. Y el presidente estadounidense Donald Trump quiere que gaste más en armas en un momento en que Washington y Beijing se disputan la superioridad militar en la región.

La disolución de la cámara baja de 465 miembros allana el camino para una campaña de 12 días que comienza oficialmente el martes.

Takaichi espera ganar mayorías en las cámaras

Con su plan para elecciones anticipadas, Takaichi pretende aprovechar su popularidad con el fin de ampliar una mayoría gobernante en la cámara baja, la más poderosa de las dos cámaras del Parlamento japonés.

El Partido Liberal Democrático (PLD), manchado por escándalos, y su coalición tienen una mayoría por escaso margen en la cámara baja luego de una derrota electoral en 2024. La coalición no tiene mayoría en la cámara alta y depende de granjearse votos de miembros de la oposición para lograr la aprobación de su agenda.

Líderes de la oposición criticaron a Takaichi por retrasar la aprobación de un presupuesto necesario para financiar medidas económicas clave.

"Creo que la única opción es que el pueblo, como ciudadanos soberanos, decida si Sanae Takaichi debe ser primera ministra", declaró en una conferencia de prensa el lunes al anunciar los planes para las elecciones. "Apuesto mi carrera como primera ministra" a ello.

Conservadora de línea dura, Takaichi quiere resaltar las diferencias con su predecesor centrista Shigeru Ishiba.

Takaichi hace énfasis en que los votantes necesitan juzgar sus movimientos de gasto fiscal, un mayor fortalecimiento militar y políticas de inmigración más estrictas para hacer de Japón un país "fuerte y próspero".

Si bien su imagen optimista y decidida le ha valido altos índices de aprobación, especialmente entre los jóvenes, el PLD no es popular mientras se recupera de un escándalo de financiación política. Muchos electores que solían sufragar por él se han desplazado hacia los emergentes partidos de oposición populistas de extrema derecha, como el Sanseito, opuesto a la globalización.

China, Trump y escándalos de corrupción

Mientras tanto, Japón enfrenta crecientes tensiones con China después de que Takaichi planteara que el gobierno japonés podría involucrarse si China actúa militarmente contra Taiwán, una isla autogobernada que Beijing reclama como propia. Molesto, el gobierno chino ha incrementado las represalias económicas y diplomáticas.

Takaichi quiere impulsar aún más un fortalecimiento militar y aumentos en el gasto público, mientras que Trump ha presionado a Japón para que gaste más en defensa.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.