Gran Bretaña se prepara para afrontar esta semana su tercera ola de calor del año, y los meteorólogos advierten que podría prolongarse más que las anteriores.

Aunque a finales de junio las temperaturas alcanzaron un máximo de 37,7 °C, la Oficina Meteorológica británica (Met Office) prevé que este nuevo episodio sea un poco menos intenso, con máximas cercanas a los 35 °C.

Mientras tanto, quienes planean comenzar sus vacaciones de verano en el continente también deberán prepararse para el calor, ya que las alertas por altas temperaturas siguen vigentes en varios destinos turísticos de Europa.

Desde Francia y España hasta Croacia y Grecia, estas son las zonas donde se espera que el termómetro vuelva a dispararse.

¿Cuándo llegará la próxima ola de calor a los principales destinos turísticos de Europa?

Francia

Francia volverá a registrar temperaturas extremas en los próximos días. El lunes 6 de julio, a las 15:00 horas, los termómetros alcanzaron los 40 °C en el interior del departamento de Aude, mientras que ciudades como Burdeos y Montpellier registraron 38 °C.

Según Météo-France, la ola de calor se intensificará el martes y se extenderá hacia el norte y el este del país.

"El episodio alcanzará su punto máximo, con temperaturas máximas de entre 35 y 38 °C en la mayor parte del territorio y de 38 a 41 °C en amplias zonas del suroeste", señaló el organismo.

A partir del mediodía del martes, gran parte de Francia quedará bajo alerta meteorológica de nivel naranja por calor. Solo la región de Hauts-de-France, la costa del canal de la Mancha y algunos sectores del este del país se mantendrán con temperaturas inferiores a los 35 °C.

España

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió un aviso especial por ola de calor para distintas zonas del país, entre ellas el valle del Ebro y los valles pirenaicos, vigente del 5 al 9 de julio.

El organismo advirtió que el fuerte aumento de las temperaturas máximas afectará especialmente a la región oriental de la cornisa cantábrica y señaló que, aunque el episodio será de corta duración, tendrá una intensidad considerable.

"Se prevé un nivel importante de riesgo durante las horas centrales del día, sobre todo para quienes realicen actividades al aire libre y para las personas más vulnerables, como los adultos mayores o quienes padecen enfermedades cardiovasculares. Además, se esperan noches muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroeste y del valle del Ebro", indicó la Aemet.

Para el martes, los avisos de nivel rojo anticipan temperaturas de entre 40 y 42 °C, con máximas que podrían alcanzar los 44 °C en sectores del litoral y del interior próximo de la Comunidad Valenciana.

Portugal

Portugal también afronta un nuevo episodio de calor extremo. Gran parte de la frontera oriental del país permanece bajo alerta roja por altas temperaturas, según el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA).

Desde el lunes están vigentes los avisos por la "persistencia de temperaturas extremadamente altas" en los distritos de Portalegre, Guarda, Castelo Branco y Bragança.

Las previsiones apuntan a máximas de 41 °C en Portalegre y Castelo Branco, mientras que en Évora los termómetros podrían alcanzar los 42 °C.

Italia

En Italia, nueve ciudades permanecen bajo alerta meteorológica de nivel naranja para el miércoles 8 de julio. La semana pasada, el Ministerio de Salud llegó a emitir alertas rojas por calor para 25 de las 27 principales ciudades del país.

Los pronósticos indican que, hacia finales de la semana, ciudades como Verona, Milán y Florencia podrían registrar temperaturas máximas de hasta 37 °C.

Grecia

En Grecia, el Servicio Meteorológico Nacional Helénico (HNMS) mantiene alertas amarillas por altas temperaturas y tormentas eléctricas en gran parte de la costa oeste, las islas Jónicas y la región de Macedonia Central.

"Se esperan temperaturas elevadas durante el día, que podrían alcanzar los 35 °C. Se recomienda extremar las precauciones, ya que estas condiciones pueden representar un riesgo para la salud de las personas más vulnerables, como los adultos mayores y los niños pequeños", advirtió el organismo.

Croacia

El Servicio Meteorológico e Hidrológico de Croacia (DHMZ) emitió alertas amarillas para varias regiones del país, entre ellas el área de Rijeka y la costa occidental de Istria.

Durante esta semana, las temperaturas podrían alcanzar los 33 °C en Rijeka, donde además se prevé la formación de fuertes tormentas eléctricas.

"Se recomienda extremar la precaución ante la posibilidad de tormentas intensas, sobre todo en zonas expuestas como montañas, bosques, praderas y espacios abiertos. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas", señaló el DHMZ.

¿Los incendios forestales están afectando a los destinos turísticos?

Sí. Las altas temperaturas registradas en Europa han favorecido la propagación de incendios forestales en varios países, entre ellos Francia, Portugal, Grecia y España, con impactos en algunas zonas turísticas.

En Portugal, un incendio en la zona de Vouzela, en las afueras de Oporto, lleva más de tres días activo. Según el Servicio de Gestión de Emergencias Copernicus de la Unión Europea, las llamas ya han consumido unas 12.000 hectáreas.

En Grecia, las autoridades advirtieron a los habitantes de Salónica sobre el humo tóxico procedente de una planta de reciclaje incendiada, mientras los bomberos también combaten otro incendio al oeste de Atenas.

En España, un incendio declarado el viernes en la provincia de Girona, en el noreste del país y cerca de Barcelona, ha arrasado cerca de 2.200 hectáreas, según la agencia de noticias EFE.

Francia también ha registrado importantes afectaciones. El viernes, miles de turistas tuvieron que abandonar varios campamentos cercanos a Sainte-Marie-la-Mer, junto a la frontera con España, debido al avance de un incendio forestal. En Fréjus, cerca de Cannes, otras 2.000 personas fueron evacuadas de seis campamentos por un fuego declarado en las inmediaciones.

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Traducción de Leticia Zampedri