Residente de Nueva York demanda al ICE por darle advertencia sobre email que mandó

Un residente del norte del estado de Nueva York demandó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por enviar a agentes federales a su casa con una advertencia por un correo electrónico que envió al entonces jefe de la agencia.

David Streever, ciudadano de Estados Unidos, estaba de viaje en Finlandia cuando dos agentes se presentaron en su casa en Rochester en junio y entregaron a su esposa una advertencia en la que se le informaba que el correo electrónico que había enviado meses antes fue considerado una amenaza, según indicaron sus abogados. Streever envió el correo en enero a Todd Lyons, entonces director interino del ICE, después de que un agente de inmigración matara a tiros a la residente de Minneapolis Renee Good durante una manifestación contra el ICE.

En el correo electrónico, Streever llamó a Lyons “un ser humano monstruoso” que “nunca conocerá la paz”. Afirmó que la agencia violó sus derechos amparados por la Primera Enmienda en una demanda presentada el lunes en Washington D.C.

Streever es uno de al menos dos residentes del norte del estado de Nueva York a quienes se les entregó una advertencia federal en junio tras criticar al ICE en internet. La Foundation for Individual Rights and Expression, con sede en Filadelfia, representa a Streever y señaló que presentó la demanda porque se vulneró su derecho a la libertad de expresión.

“Esto está muy claramente dentro de la protección de la Primera Enmienda", declaró Adam Steinbaugh, abogado de la fundación. "Fue en el contexto de un discurso político”.

Representantes del ICE habían declinado previamente comentar sobre la advertencia a Streever, al citar una investigación en curso, y la agencia no comentó el lunes. La demanda también menciona al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuya oficina tampoco comentó.

“El ICE investiga todas las amenazas creíbles contra sus empleados y agentes, incluidas las amenazas contra el director del ICE”, indicó la agencia en un comunicado la semana pasada.

El texto completo del correo electrónico de tres párrafos, que llevaba como asunto “What's next” ("Lo que se viene") y hacía referencia a un líder de la Alemania nazi: “Usted es un ser humano monstruoso y pasará a la historia como el Reinhard Heydrich de Estados Unidos, el carnicero.

“La forma en que está protegiendo la evidente ejecución en Minnesota, incluso cuando vemos los videos, conducirá a su caída. Incluso Trump se volverá contra usted antes del final, y usted será un hombre triste y despreciado que se devora vivo con vergüenza por su propia y patética debilidad.

“Nunca conocerá la paz. Buscará perderse, escapar de la carga de conocer la verdad sobre usted mismo. Pero vaya donde vaya, se encontrará a sí mismo. Se atormentará hasta su último día en la Tierra”.

Agentes federales también intentaron confrontar a Streever en un hotel de la ciudad de Nueva York cuando regresó de Finlandia, pero el personal del hotel les negó el acceso, señaló Steinbaugh.

Funcionarios federales acudieron a la casa de Streever la misma semana en que funcionarios visitaron a Paigelynne Gonyea, trabajadora electoral, en un centro de votación durante las primarias de Nueva York para confrontarla por una publicación en redes sociales.

Gonyea cree que la advertencia se originó por escribir “Creo que hoy es un día magnífico para que Jonathan sea procesado”, en una publicación con una foto de Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good. La publicó en enero, después de que los medios de comunicación identificaron a Ross.

Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, compartió una imagen de otra publicación en redes sociales de Gonyea en la que, según dijo, Gonyea compartió la dirección de Ross. Parte de esa publicación fue censurada.

Bis afirmó en un comunicado en junio que Gonyea “cometió un delito federal al publicar en internet la dirección de un agente del ICE” y que “si doxxean a nuestros agentes, los investigaremos y serán llevados ante la justicia”.

Un representante de la fiscalía general de Nueva York ha dicho que la oficina está al tanto del contacto de los dos residentes con agentes federales. El representante indicó que la oficina ha estado revisando la interacción entre Gonyea y los agentes federales que tuvo lugar en los centros de votación.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.