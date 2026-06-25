Cómo proteger a los perros durante una ola de calor: desde usar alfombrillas refrescantes hasta evitar toallas húmedas

Con el aumento de las temperaturas, muchos disfrutamos del sol, pero es fundamental recordar a nuestros compañeros caninos.

A diferencia de los humanos, los perros tienen dificultades para regular su temperatura corporal de manera eficiente, lo que los hace particularmente vulnerables durante el clima cálido.

Esto significa que los dueños de mascotas deben tomar precauciones adicionales y brindarles cuidados extra para garantizar que sus amigos de cuatro patas se mantengan seguros y cómodos.

Para ayudar a que tu perro se mantenga fresco este verano, los expertos compartieron los siguientes consejos esenciales.

Nunca dejes a tu perro solo en un coche

open image in gallery Nunca dejes a tu perro solo en el coche cuando hace calor ( Alamy/PA )

“Este es el consejo más común que nos viene a la mente cuando pensamos en perros en climas cálidos”, dice Axel Lagercrantz, director ejecutivo de Pets4Homes. “Esto se debe a que puede tener, y a menudo tiene, consecuencias trágicas. Las temperaturas pueden subir rápidamente y provocar un golpe de calor, así que no deje a su perro en un coche caliente, ni siquiera si sale solo cinco minutos”.

Sue Ketland, especialista en comportamiento y adiestramiento canino de la organización benéfica Woodgreen Pets Charity, coincide y añade: “Por favor, no lleven a sus perros en coche a menos que sea absolutamente necesario. Algunos dirán: ‘Pero tengo aire acondicionado en el coche’, pero ¿y si deja de funcionar? ¿Y si falla el aire acondicionado? ¿Y si se quedan atascados en el tráfico? ¿Y si tienen un accidente? Algunos vehículos de asistencia en ruta no admiten perros”.

Brinda acceso constante a agua fresca y limpia

open image in gallery Siempre déles agua fresca para mantenerlos hidratados ( Alamy/PA )

“Deja varios bebederos por toda la casa para que tu perro siempre tenga agua a mano”, recomienda Lagercrantz. “Si tu perro también juega al aire libre, asegúrate de que también haya agua disponible allí”.

Ten especial cuidado en la playa o cerca de aguas abiertas

“Intenta mantener a tu perro en zonas sombreadas de la playa y asegúrate de llevar agua fresca para que beba”, aconseja Ketland. “Además, asegúrate de saber si la marea está subiendo o bajando y ten en cuenta la fuerza de la corriente. Se dieron casos de perros que fueron arrastrados mar adentro o río abajo, así que considera llevar a tu perro con una correa larga”.

No le pongas una toalla húmeda a tu perro cuando haga calor

“Algunas personas colocan una toalla mojada sobre su perro, pero eso puede atrapar el calor debajo, así que no lo hagas”, dice Ketland. “Mejor deja que se apoye sobre la toalla”.

Adapta tu paseo a la mañana temprano o a la tarde

“Las temperaturas suelen alcanzar su punto máximo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde”, destaca Lagercrantz. “Así que intenta ajustar tu horario de caminatas a las horas en que las temperaturas no estén en su punto máximo, es decir, temprano por la mañana y al atardecer”.

Evite las aceras calientes

open image in gallery Las aceras, las calles y la arena pueden quemarle las almohadillas a tu perro ( Alamy/PA )

“Las aceras, las carreteras y la arena pueden estar muy calientes al sol y quemar las almohadillas de las patas de tu perro”, advierte Lagercrantz. “Prueba la temperatura del suelo con el dorso de la mano durante unos segundos: si está demasiado caliente para ti, también lo estará para las patas de tu perro. Siempre que sea posible, opta por zonas sombreadas o con césped”.

Comprueba la temperatura de tu hogar

“Mantén las puertas y ventanas cerradas durante el día y corre las cortinas para que haya sombra”, recomienda Ketland. “Enciende un ventilador, considera comprar una alfombrilla refrescante y asegúrate de que haya varios cuencos de agua fresca. A mi golden retriever le encanta acostarse en su alfombrilla refrescante”.

“También podrías instalar una piscina infantil en una zona sombreada del jardín para tu perro”.

Ajusta la intensidad de los paseos y actividades con tus perros

open image in gallery Intenta bajar un poco el ritmo cuando saques a pasear a tu perro ( Alamy/PA )

“Si sueles correr o realizar actividades más intensas con tu perro, intenta bajar un poco el ritmo”, sugiere Lagercrantz.

Ketland recomienda evitar cualquier actividad que implique correr a gran velocidad, como perseguir pelotas repetidamente.

“Los cachorros, en particular, no regulan bien su temperatura corporal y los perros no saben cuándo parar”, explica Ketland. “Si les lanzas una pelota con mucho calor, seguirán jugando sin parar hasta que se agoten por completo”.

Ofrece postres helados

open image in gallery Dale a tu perro cubitos de hielo o golosinas congeladas ( Alamy/PA )

“Darle a tu perro cubitos de hielo, golosinas congeladas o pelotas de hielo especiales para perros puede mantenerlo hidratado y ayudarlo a refrescarse”, dice Lagercrantz.

Mantente atento a las señales de advertencia

“Los perros que sufren de calor tienden a ponerse inquietos, les cuesta tranquilizarse y jadean mucho”, destaca Ketland. “Pueden tener la boca seca, la lengua puede adquirir un color azulado y, a veces, los ojos se les ponen rojos”.

“O bien llegarán al punto del colapso, o en las primeras etapas los perros suelen darse cuenta de que algo no anda bien y caminarán de un lado a otro con dificultad, jadeando y con aspecto agitado”.

Comunícate con un veterinario

Si observas que tu perro tiene un golpe de calor, actúa de inmediato para refrescarlo y ponte en contacto rápidamente con un veterinario.

“Llévalos a la sombra y échales agua fría en la ingle, las axilas y cualquier zona con mucha circulación sanguínea, para enfriar la sangre”, explica Ketland. “Luego, llévalos al veterinario cuanto antes”.

Traducción de Olivia Gorsin