Jefe de la OTAN exige a aliados planes creíbles para alcanzar metas de gasto en defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, exigió el lunes que los miembros presenten “planes claros, concretos y creíbles” para alcanzar los objetivos de gasto en defensa de la organización en su cumbre anual en Ankara.

Rutte habló en la capital turca antes de la cumbre de dos días que comienza el martes, en un momento crucial para la alianza, con Estados Unidos reduciendo su papel de seguridad en Europa. Washington ha estado presionando a los aliados para que asuman una mayor carga del gasto.

Las 32 naciones acordaron el año pasado invertir el 5% de su producto interno bruto en defensa: el 3,5% en sus presupuestos de defensa y el 1,5% en carreteras, puentes y puertos para que las tropas y el equipo puedan desplazarse más rápido en tiempos de conflicto.

España respaldó el objetivo, pero sostuvo que podría cumplir los requisitos de seguridad de la OTAN sin gastar tanto. Algunos países aún tienen dificultades para cumplir el antiguo objetivo de la alianza del 2% del PIB.

Preguntado sobre qué ocurriría con los miembros que no tengan un plan claro, Rutte afirmó: “Si uno o dos de ellos todavía tienen que ser convencidos, tenemos maneras de hacerlo”. No dio más detalles.

Trump exige “lealtad” a los aliados de la OTAN

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, sugirió la semana pasada que Washington tiene algo preparado para quienes no den un paso al frente, pero se negó a decir más.

“El presidente (Donald) Trump espera plenamente que todos los aliados den un paso al frente de inmediato y se encaminen hacia el 5% y lo hagan con urgencia”, declaró Whitaker.

Sobre el gasto entre los aliados europeos y Canadá, Rutte indicó que “la evidencia que vemos hasta ahora es impresionante”. Añadió que la OTAN estima que invertirán en conjunto 258.000 millones de dólares más en defensa en 2025 y este año que en años anteriores.

Pero las cifras podrían no ser suficientes para satisfacer a la administración Trump. Trump ha arremetido repetidamente contra los aliados Unidos por el gasto en defensa y ha amenazado con no acudir en defensa de ningún miembro que no haga lo suficiente, poniendo en entredicho la razón de ser clave de la OTAN.

Trump también ha pedido “lealtad” a los aliados de la OTAN, después de que algunos de ellos se negaran a permitir el uso de sus bases militares en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Además de ventilar quejas sobre cuánto gasta Estados Unidos en defensa en comparación con otros países, Trump ha chocado con aliados por la guerra, sus comentarios sobre anexionar Groenlandia y otras disputas.

La administración Trump está promoviendo lo que denomina “OTAN 3.0”, una visión en la que Europa asume una mayor responsabilidad por su propia defensa, lo que libera a Estados Unidos para concentrarse en otras prioridades. El enfoque fue expuesto a principios de este año por Elbridge Colby, subsecretario de Defensa norteamericano, durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN.

“Necesitamos que nuestros aliados en la OTAN den un paso al frente y asuman roles de liderazgo, y con eso me refiero no solo a una especie de animación ruidosa, sino también a la autoridad moral y la brújula moral de la alianza”, indicó Whitaker la semana pasada.

Aliados europeos advierten sobre posible ataque de Rusia

Algunos gobiernos europeos han advertido que Rusia podría estar preparando un ataque híbrido en algún lugar del continente, mientras el presidente ruso Vladímir Putin lucha por asegurar la victoria en Ucrania.

La OTAN tiene previsto hacer anuncios el martes para mostrar el equipo militar que se está comprando con miles de millones de dólares adicionales que se están destinando a defensa y seguridad. El evento ha sido bautizado como la “gran revelación”.

Entre los proyectos, muchos de ellos preparados y firmados mucho antes de la cumbre, figura uno para reemplazar la envejecida flota de aviones de vigilancia de la OTAN.

La OTAN, como organización, no posee armamento —es propiedad de los países miembros—, pero cuenta con una flota de aeronaves de radar AWACS de unos 50 años de antigüedad y algunos drones de vigilancia.

En un informe publicado el lunes, el Mecanismo Europeo de Estabilidad —una institución financiera creada para ayudar a países que usan el euro y atraviesan graves dificultades financieras— indicó que el objetivo de gasto en defensa de la OTAN es alcanzable, pero debe gestionarse con cuidado.

Advirtió que el refuerzo de la defensa en Europa, que en gran medida se financiará con deuda a corto plazo, se está convirtiendo en “una de las cuestiones centrales de política fiscal de esta década”.

Los gobiernos de la OTAN están teniendo dificultades para aumentar su gasto en defensa, lo que requiere subir impuestos o reasignar recursos de otras prioridades.

El secretario británico de Defensa John Healey renunció inesperadamente el mes pasado denunciando que el gobierno no estaba dispuesto a gastar en un momento de amenazas crecientes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.