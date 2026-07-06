Con poca ventilación y niños hacinados, las viejas escuelas del Reino Unido se asfixian de calor

Al igual que cientos de otras escuelas en el Reino Unido, la escuela galesa donde Mark Morris enseña se vio obligada a cerrar sus puertas durante la más reciente ola de calor récord en Europa.

Sin aire acondicionado ni ventiladores, y con una luz solar intensa entrando por ventanas que no se abren bien, Morris señaló que habría sido imposible impartir sus clases de diseño y tecnología cuando el termómetro alcanzó un récord de 35,9 grados Celsius (96,6 Fahrenheit) en Gales.

“Incluso en un verano normal, el calor en esas ventanas orientadas al sur se vuelve insoportable", declaró Morris, quien enseña a estudiantes de secundaria cosas como carpintería y preparación de alimentos. "Si hay algo para lo que necesites encender el horno, olvídalo. No hay manera de que nadie pueda seguir”.

Más de 1.000 escuelas del Reino Unido cerraron durante días o enviaron a los niños a casa temprano a finales de junio, cuando se batieron récords de temperatura en toda Europa, lo que interrumpió el aprendizaje y afectó a la economía en general, mientras padres se apresuraban a encontrar cuidado infantil.

Expertos afirman que los cierres de escuelas han dejado al descubierto lo poco preparada que está Gran Bretaña para afrontar lo que los científicos del clima llaman una “nueva normalidad” de olas de calor más intensas y frecuentes, con infraestructuras públicas envejecidas y con escasa financiación —como escuelas, hospitales y residencias de cuidados— entre las más afectadas. El aire acondicionado es poco común, y el interior de los edificios a menudo se vuelve sofocante debido a la mala ventilación.

Los asesores climáticos del gobierno británico indicaron en un informe reciente que estos edificios fueron “construidos para un clima que hoy ya no existe”: para mantener el calor en inviernos fríos, no para permanecer frescos durante periodos prolongados de altas temperaturas.

En las escuelas que permanecieron abiertas durante la ola de calor de junio, niños y docentes se las arreglaron con soluciones de baja tecnología, como mini ventiladores de mano y botellas rociadoras de agua para refrescarse. En el almuerzo, algunas comidas calientes fueron sustituidas por ensaladas y paletas heladas. Se bajaron persianas y algunos buscaron refugio acostándose en la semioscuridad sobre el suelo, la parte más fresca del aula. Algunos incluso se sentaron con los pies descalzos en cubos con agua.

Aun así, con 30 cuerpos normalmente apretujados dentro de cada salón, las clases podían convertirse en un riesgo para la salud.

“Hemos tenido afiliados dando clases en condiciones de calor extremo, hasta el punto de que hemos recibido reportes de afiliados desmayándose en aulas mientras intentaban enseñar”, indicó Wayne Bates, portavoz de salud y seguridad del sindicato docente NASUWT.

Junto con otros sindicatos, el sindicato lleva tiempo pidiendo que el gobierno británico establezca una temperatura máxima en el lugar de trabajo.

Falta de fondos

Bates explicó que muchos edificios escolares construidos entre las décadas de 1950 y 1970 ya han superado por mucho su vida útil. Añadió que cuatro de cada cinco escuelas aún contienen asbesto en sus edificios, lo que dificulta adaptarlos a sistemas de aire acondicionado.

Dave Woods, director de la Beaconsfield Primary School, en el oeste de Londres, señaló que el problema no es solo los edificios escolares antiguos. De hecho, señaló que la parte más nueva de su campus, construida hace apenas una década, se comporta mucho peor con el calor que el edificio viejo, levantado en 1908. Este último se siente más fresco por dentro gracias a sus techos altos y sus gruesas paredes exteriores de ladrillo, explicó.

“Uno habría pensado que en 2017 se habría planificado más a futuro, porque ya sabíamos de los cambios en el clima, de los cambios en las temperaturas globales”, apuntó Woods, quien también es vicepresidente del Sindicato Nacional de Directores.

Woods está considerando instalar aire acondicionado en al menos una parte del campus, pero el dinero escasea porque las escuelas del Reino Unido han estado crónicamente subfinanciadas durante más de una década. Woods indicó que la financiación gubernamental para las escuelas se recortó drásticamente durante las medidas de austeridad de la década de 2010 y nunca se recuperó, y que su escuela ahora recibe apenas 7.000 libras (9.348 dólares) al año para reparaciones.

Eso no alcanza mucho cuando instalar aire acondicionado en toda la escuela podría costar cerca de 20.000 libras (26.700 dólares) y otros problemas, como techos con filtraciones, necesitan arreglos urgentes, dijo Woods.

“Ya estamos analizando algunas cosas a más largo plazo, como plantar más árboles para dar sombra a los edificios, colocar pantallas exteriores en las ventanas o usar láminas solares para reflejar parte del resplandor”, explicó. “Pero nada va a ocurrir rápido”.

Recomiendan más aire acondicionado

El Comité de Cambio Climático, un grupo oficial independiente que asesora al gobierno británico, señaló en un informe de mayo que para 2050, con alrededor de 2 C de calentamiento global, las olas de calor podrían superar regularmente los 40 C (104 F) en el sur de Inglaterra.

Advirtió que, sin adaptación, el número promedio de días al año en que las temperaturas interiores podrían alcanzar 35 C en miles de escuelas inglesas aumentará un 70% en comparación con la actualidad, lo que provocará más días de aprendizaje perdidos y peores resultados educativos.

El comité indicó que medidas de “enfriamiento pasivo” de bajo costo, como persianas y sombreado, deberían usarse como primer enfoque. Pero en escuelas, residencias de cuidados y hospitales con mayor riesgo, sostuvo que debería instalarse aire acondicionado en los próximos 25 años, idealmente con sistemas de bajas emisiones de carbono, como bombas de calor que puedan servir tanto para calefacción como para refrigeración.

Eso le costará al gobierno, pero se necesita inversión y acción ahora para combatir el impacto del cambio climático, afirmó Richard Millar, director de adaptación del comité.

“Nuestro mensaje clave en general es que los efectos que se sienten ahora, cuando pensamos en el calor en particular, no es algo que históricamente hayamos considerado como uno de los principales peligros del tiempo o del cambio climático en el Reino Unido", aseguró Millar. "Cada vez más necesitamos pensar en el calor, como nos muestra la evidencia de las últimas semanas. Y esta es una de las áreas en las que tenemos una brecha en cuanto a un plan adecuado sobre cómo se lidera esto, particularmente en lo que respecta al lado de los servicios públicos”.

“No es solo un problema futuro. Esos impactos ya están aquí”, añadió Millar. “Y no estamos preparados para el clima de hoy, y mucho menos para el de mañana”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.