Andrew Mountbatten-Windsor reaparece con un llamativo hematoma en el rostro

Andrew Mountbatten-Windsor fue fotografiado con un marcado hematoma morado que cubría parte de su ojo y mejilla derechos.

Se desconoce cómo apareció la marca en el rostro del hombre de 66 años, aunque, según distintos reportes, estaría vinculada a un problema médico menor y sin gravedad.

El exduque de York, apartado de la vida pública tras años de controversias, fue visto el jueves mientras salía en auto de la finca de Sandringham acompañado por otro hombre.

La aparición pública de Andrés ocurre poco después de que surgieran revelaciones sobre el subarriendo de tres viviendas ubicadas dentro del complejo de Royal Lodge, pese a pagar un alquiler simbólico por la residencia.

Una revisión realizada por la Oficina Nacional de Auditoría reveló que su contrato de arrendamiento con The Crown Estate le permitía subarrendar tres de las ocho viviendas del predio mientras ocupaba la mansión principal, que cuenta con 30 habitaciones.

open image in gallery Desde el incidente de seguridad ocurrido el mes pasado, cuando un hombre encapuchado se acercó a él cerca de su residencia, Andrew Mountbatten-Windsor apenas ha aparecido en público ( Bav Media )

Tras la publicación del informe de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO), Rachael Maskell, diputada laborista por York Central, criticó duramente la situación.

“Cada nueva revelación sobre Andrew Mountbatten-Windsor demuestra cómo ha aprovechado su posición para beneficiarse a costa de los demás. En un momento en que muchas personas tienen dificultades para pagar el alquiler, resulta indignante que él solo pagara una renta simbólica”, afirmó.

Por otra parte, el director de la Fiscalía Pública, Stephen Parkinson, advirtió el jueves que las pesquisas relacionadas con Lord Peter Mandelson y Mountbatten-Windsor podrían extenderse durante más de un año.

Al referirse a ambos expedientes, señaló: “No creo que nadie deba esperar una resolución rápida”.

Y añadió: “No sería sorprendente que estas investigaciones se prolongaran más de un año. No por falta de urgencia, sino por su complejidad y por la dimensión internacional que implican”.

Según explicó, aunque algunas pruebas pueden obtenerse con rapidez, muchos procedimientos exigen trámites formales, cooperación internacional e incluso intervención judicial, factores que suelen retrasar los tiempos. “Es un proceso complejo y lleva tiempo, pero eso no significa que no exista urgencia alrededor de estos casos”, concluyó.

open image in gallery Agentes de policía frente a Royal Lodge, la antigua residencia de Andrew Mountbatten-Windsor en Windsor Great Park, Berkshire ( PA )

Tras el incidente de seguridad ocurrido el mes pasado, cuando fue abordado por un hombre encapuchado cerca de su residencia, Andrew Mountbatten-Windsor apenas ha aparecido en público.

Alex Jenkinson, de 39 años, fue acusado de dos cargos relacionados con el uso de palabras o comportamientos amenazantes, abusivos o insultantes con la intención de acosar o provocar alarma y angustia.

Según informó The Telegraph, después del episodio, Mountbatten-Windsor habría solicitado recuperar el esquema de seguridad financiado con fondos públicos que perdió anteriormente.

En 2024, el rey Carlos retiró el apoyo financiero privado que ayudaba a cubrir parte de los costos de seguridad en Royal Lodge, residencia de su hermano.

Por otra parte, el exduque de York fue arrestado en febrero bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, tras acusaciones que sostienen que habría compartido información gubernamental confidencial con el financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein.

Además, la policía de Thames Valley mantiene abierta una investigación separada sobre Mountbatten-Windsor por denuncias de conducta sexual inapropiada, en el marco de pesquisas vinculadas con posibles irregularidades en el ejercicio de funciones públicas.

Representantes de Mountbatten-Windsor fueron contactados para solicitar comentarios.

Traducción de Leticia Zampedri