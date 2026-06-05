Países en desarrollo ahora tienen mayor participación en la economía mundial, dice Putin

El presidente ruso Vladímir Putin afirmó el viernes que los países en desarrollo han adquirido un papel cada vez más importante en la economía mundial, mientras que la proporción de la producción de los países occidentales se ha reducido.

En un discurso ante el Foro Económico Internacional anual de San Petersburgo, Putin acusó a Occidente de socavar la economía y las finanzas globales con sanciones unilaterales.

Al congelar activos rusos en el extranjero, las naciones occidentales erosionaron la confianza en sus propias monedas, sostuvo.

“Las sanciones y el bloqueo de las reservas soberanas de Rusia han afectado de manera irreversible la posición de las monedas internacionales, el dólar y el euro”, declaró Putin.

“Al igual que Rusia, cualquier otro país podría perder el acceso a sus activos legítimos en dólares o euros, así como a los sistemas financieros y de pagos occidentales”, agregó.

Alegó que el elevado endeudamiento estatal había contribuido a minar la confianza global en las instituciones occidentales.

“Las raíces de la turbulencia global actual radican en la transición de un modelo vertical y jerárquico, que servía a los intereses de un pequeño número de Estados, a uno más complejo, distribuido y multipolar”, indicó el gobernante ruso. “Rusia ve los cambios globales no solo como una amenaza, sino también como enormes oportunidades. Y para aprovecharlas, aspiramos a actuar con rapidez y pragmatismo”.

El foro se celebra en un momento en que las perspectivas económicas de Rusia se han ensombrecido en medio del conflicto en Ucrania. El gobierno elevó impuestos e incrementó el endeudamiento interno para mantener bajo control su déficit presupuestario.

Putin dijo el jueves a directivos de medios internacionales, durante una sesión de preguntas y respuestas, que era una exageración afirmar que la economía rusa estaba pasando apuros. Indicó que su gobierno había tomado medidas deliberadas para enfriar la economía y mantener la inflación bajo control.

Putin ha utilizado el foro de San Petersburgo, comparado con el Foro Económico Mundial de Davos, para exhibir los avances económicos de su país y alentar la inversión extranjera. Mientras funcionarios y líderes empresariales occidentales se han mantenido alejados desde que Putin envió tropas a Ucrania en 2022, Rusia ha buscado invitados de otros lugares para subrayar su objetivo declarado de promover un “mundo multipolar”.

Arabia Saudí envió una amplia delegación este año, y también están presentes los presidentes de Uzbekistán y Tanzania, así como el vicepresidente de China. Estados Unidos envió un representante por primera vez en años: Rodney Mims Cook Jr., jefe de la Comisión de Bellas Artes.

Putin reconoció los dañinos ataques de drones ucranianos dentro de Rusia y prometió reforzar sus defensas. Comentó a la sesión con los medios, al hablar de los ataques con drones: “Para nuestro pesar, algunos de ellos logran atravesar”. Añadió: “Rusia tiene un sistema de defensa aérea; necesitamos mejorarlo, reforzarlo, y lo haremos”.

Horas antes de que el foro abriera el miércoles, un ataque con drones ucranianos incendió una terminal petrolera en la ciudad y también alcanzó una base naval cercana.

Putin apuntó que Rusia está abierta a un compromiso sobre Ucrania en línea con los entendimientos alcanzados en su cumbre del año pasado con el presidente estadounidense Donald Trump en Anchorage, Alaska, y añadió que Ucrania necesita aceptarlos para cerrar un acuerdo que ponga fin al conflicto, que ya va por su quinto año.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy propuso el jueves negociaciones cara a cara en una carta pública dirigida directamente a Putin. Zelenskyy reconoció el cambio de prioridades de Estados Unidos y afirmó que sería un error esperar a que Washington vuelva a centrar su atención en Ucrania mientras sigue muy concentrado en la guerra con Irán.

En Washington, Trump dijo que “sería genial” que Putin y Zelenskyy se reunieran.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin aún no había visto la carta y repitió su afirmación de que Zelenskyy podría ir a Moscú si quiere conversaciones, una oferta que Zelenskyy rechazó de forma tajante. Putin dijo el mes pasado que no descarta una reunión en un tercer país, pero solo cuando haya un acuerdo para firmar.

Putin volvió a rechazar el jueves el impulso de Zelenskyy por un alto al fuego inmediato, al argumentar que Moscú quiere un arreglo integral, no una tregua temporal.

“Naturalmente, a la parte ucraniana le gustaría que suspendiéramos los avances logrados por las tropas rusas”, sostuvo Putin. “Pero sería mejor terminar la guerra acordando los compromisos de los que se habló en Anchorage”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.