Líderes de la UE y los Balcanes se reúnen en Montenegro para debatir la ampliación del bloque

Líderes de toda la Unión Europea y los Balcanes se reunieron el viernes en Montenegro para debatir la ampliación del bloque e incluir a países de la región, considerada un área clave para contrarrestar las amenazas de seguridad y económicas planteadas por Rusia y China.

La cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, que se celebra en la localidad de Tivat, en la costa del mar Adriático, reúne a dirigentes de la UE, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los líderes de los países candidatos de los Balcanes.

La adhesión de Montenegro a la Unión Europea ocupará un lugar destacado en el orden del día. El bloque ya ha formado un grupo de trabajo para redactar un tratado de adhesión para el país, una señal de que la membresía está al alcance.

La seguridad fue intensa en todo Montenegro después de que la Agencia de Seguridad Nacional informó que había frustrado un plan para interrumpir la cumbre y que rechazó la entrada de 87 ciudadanos serbios tras su llegada a Tivat en un vuelo chárter, porque representaban “un riesgo para la seguridad interna y nacional”.

La policía ordenó prolongados y amplios cierres de carreteras el jueves y durante la mañana de la cumbre, a medida que las delegaciones llegaban y se desplazaban. Los cierres provocaron interrupciones del tráfico durante horas en la región costera y hasta Podgorica, la capital, a unos 80 kilómetros (50 millas) de distancia.

Ampliación para impulsar la economía y la defensa

La incorporación de miembros al bloque para obtener más beneficios económicos del mercado único y capacidades de seguridad más sólidas ha cobrado mayor urgencia en los últimos años, mientras el continente afronta una serie de desafíos, como un comercio desequilibrado con China, presiones migratorias, la guerra en Ucrania y el aumento de amenazas híbridas procedentes de Rusia.

La Unión Europea ha señalado su compromiso de expandirse hacia los Balcanes Occidentales, donde ha instado a países candidatos como Montenegro a llevar a cabo reformas como reducir la corrupción y reforzar las instituciones democráticas, medidas consideradas beneficiosas tanto para las naciones candidatas como para la Unión Europea en su conjunto.

“La ampliación significa que podemos ganar económicamente, volvernos más fuertes políticamente, brindar más seguridad a nuestros ciudadanos”, declaró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

En una publicación en X, Merz afirmó que el bloque quiere que los países de los Balcanes Occidentales se incorporen a la Unión Europea “lo antes posible”.

“El hecho de que no hayamos admitido a ningún nuevo miembro en 13 años también muestra deficiencias de la Unión Europea”, escribió. “Queremos superarlas hoy”.

Mientras las guerras se intensifican en Ucrania, Irán y Oriente Medio, y la seguridad de Europa ha quedado en entredicho al considerarse que Estados Unidos está menos comprometido con sus aliados de la OTAN, los países de la Unión Europea han impulsado el fortalecimiento de sus capacidades militares para disuadir amenazas futuras.

Esta semana, durante una gira por países de los Balcanes Occidentales, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien es el anfitrión de la cumbre, subrayó cuán en serio se toma el bloque la ampliación.

Costa declaró en Serbia el jueves, tras reunirse con el presidente serbio Aleksandar Vucic, que la Unión Europea buscaría nuevas formas de acelerar el proceso de membresía para los países candidatos de los Balcanes Occidentales.

En tiempos de “incertidumbre geopolítica global e inestabilidad económica”, sostuvo Costa, ampliar la Unión Europea “no es solo una oportunidad. Es una necesidad geoestratégica para Europa”.

Muchos aspiran ahora a unirse al bloque

Montenegro, un pequeño país montañoso que alguna vez formó parte de Yugoslavia y que esta semana conmemoró el 20mo aniversario de su independencia de una unión con la vecina Serbia, es considerado el favorito por delante de los otros países candidatos de la región: Albania, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Kosovo y Macedonia del Norte.

Tras incorporarse a la OTAN en 2017, el país, de 623.000 habitantes, está ahora enfocado en cumplir una ambiciosa agenda para convertirse en el miembro número 28 de la Unión Europea en 2028. El lema “28 para el 28” incluso ha sido inscrito en uno de los aviones de la aerolínea nacional de Montenegro.

Los 27 miembros de la Unión Europea deben estar de acuerdo antes de que pueda abrirse cada capítulo, y luego nuevamente para que pueda cerrarse. Ucrania y Moldavia también figuran entre los cerca de 10 países que aspiran a unirse al bloque, mientras que Islandia celebrará un referéndum en agosto sobre si presentar una solicitud.

El líder serbio Vucic dijo que tenía grandes expectativas sobre la cumbre y las vías de adhesión para los países balcánicos, tras reunirse recientemente con dirigentes de la Unión Europea como Merz y Macron.

“Veremos mucho progreso de los países de los Balcanes Occidentales en el futuro. Por supuesto, necesitamos hacer muchas reformas”, afirmó. “Estamos en camino hacia la Unión Europea”.

Von der Leyen también pidió acelerar el proceso de adhesión.

“La ampliación se basa en méritos, pero basarse en méritos no significa ser lento. Tenemos que hacer que el proceso de ampliación sea más rápido y creíble”, señaló en Tivat. “La ampliación significa más seguridad, más prosperidad y un mayor lugar de Europa en el mundo”.

Nuevas reglas para evitar problemas de crecimiento

Faruk Bašić, investigador del Instituto de Geopolítica de Bruselas, dijo que la cumbre probablemente dará lugar a un avance rápido para que Montenegro se incorpore al bloque en 2028. También es probable que se establezcan nuevas salvaguardas para garantizar que los países miembros no incumplan las normas de la Unión Europea.

La cumbre será la primera en reunir a líderes de la Unión Europea desde la sorprendente derrota en abril de Viktor Orbán, el ex primer ministro de Hungría, afín a Rusia, quien durante sus 16 años en el poder desafió las normas del bloque sobre democracia y Estado de derecho y forjó estrechos vínculos con otros autócratas.

El sucesor de Orbán, el primer ministro húngaro Péter Magyar, no asistió a la cumbre en Tivat, que habría sido la primera para él desde que ganó las elecciones. Hasta el momento, el departamento de prensa de Tisza, su partido de centroderecha, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Con la dolorosa experiencia del retroceso democrático de Orbán y su uso histórico del veto en el Consejo Europeo, la Unión Europea está ideando nuevas formas de aplicar sanciones financieras o restringir el acceso al mercado único para presionar a los países entrantes a llevar a cabo reformas y adaptarse a los estándares del bloque, explicó Bašić.

“La Unión Europea trata de encontrar una manera de admitir a un país que no está completamente listo para ser admitido sin perder la capacidad de exigirle cuentas después”, comentó Bašić, señalando la candidatura de adhesión de Ucrania, así como la de naciones de los Balcanes Occidentales como Serbia y Kosovo.

___

McNeil informó desde Bruselas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.