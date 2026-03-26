Una mujer denunció que su amiga fue obligada a tener relaciones sexuales con Andrew Mountbatten-Windsor en el departamento de Jeffrey Epstein en Nueva York.

Lisa Phillips, una de las supervivientes del pedófilo convicto, declaró a BBC Newsnight que su amiga, que deseaba permanecer en el anonimato, fue obligada a entrar en una habitación y tener relaciones sexuales con el ex príncipe en 2003.

Ella dijo: “Mi novia fue la razón por la que empecé a hablar, porque quería hablar por ella, porque ella no quería hacerlo. A finales de 2003, ella había estado viajando un poco con Jeffrey a diferentes países, y dijo que fue a su casa en el Upper East Side, donde se encontraba el expríncipe Andrés. Él la obligó a entrar en una habitación para tener relaciones sexuales con este hombre”.

Phillips afirmó que la mujer había discutido con Epstein y había dicho que “no quería”, pero que la “obligaron” a entrar en la habitación.

open image in gallery El antiguo príncipe, fotografiado junto al pederasta Jeffrey Epstein y Peter Mandelson (Departamento de Justicia de EE. UU.).

Al parecer, la mujer quedó “traumatizada” por la situación y se quedó llorando.

Phillips declaró a Victoria Derbyshire de la BBC que posteriormente le preguntó a Epstein por qué había obligado a su amiga a tener relaciones sexuales con el expríncipe.

Según ella, Epstein sonrió con sorna y respondió: “Me gusta tener información comprometedora sobre la gente”.

“Le gustaba ver el miedo en nuestros ojos”, dijo, refiriéndose a los abusos de Epstein. “Creo que le gustaba que estuviéramos paralizadas y asustadas, sin saber qué hacer, y creo que eso le excitaba”.

Phillips añadió que también había conocido al Sr. Mountbatten-Windsor a través de Epstein, tras verlo en una piscina con una joven rubia durante un viaje a la famosa isla privada de Little St James.

Dijo que la policía británica no había intentado contactarla para entrevistarla y añadió: “Creo que deberían hacerlo. Creo que aprenderían mucho hablando con las víctimas”.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor, fotografiado tras su detención por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público (Reuters).

El señor Mountbatten-Windsor siempre negó haber cometido irregularidad alguna.

El exduque de York fue arrestado en febrero por sospecha de mala conducta en el ejercicio de sus funciones públicas debido a sus vínculos con el pedófilo y posteriormente fue puesto en libertad bajo investigación. Permaneció detenido unas once horas mientras se realizaban registros en su residencia de la finca de Sandringham, en Norfolk, y en su antigua residencia, Royal Lodge, en Windsor, Berkshire.

El expríncipe aparece varias veces en los archivos de Epstein, incluyendo imágenes que lo muestran inclinado sobre una mujer no identificada y recostado sobre el regazo de varias mujeres.

También fue acusado de haber mantenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, víctima de Epstein, en tres ocasiones, incluso cuando ella tenía 17 años. En 2022, le pagó a Giuffre millones de libras para llegar a un acuerdo en una demanda civil en Estados Unidos, a una mujer a la que, según él, nunca conoció.

El señor Mountbatten-Windsor ya había negado las acusaciones.

Traducción de Olivia Gorsin