Caso de niña desaparecida expone fallas del sistema judicial francés

Una tormenta de recriminaciones se desató en Francia el viernes por el temido asesinato de una niña de 11 años desaparecida, mientras el sistema judicial era acusado de no haber actuado ante denuncias previas de violación contra el sospechoso detenido.

La búsqueda en el suroeste de Francia de la niña, identificada por la policía como Lyhanna, ha acaparado la atención nacional y, cada vez más, la política desde que desapareció después de la escuela el 29 de mayo.

Los avisos policiales indicaban que llevaba una camiseta a rayas blancas y negras, pantalones cortos negros y calcetines amarillos con la marca de la serie japonesa de manga “One Piece”.

Tras seis días de búsqueda por parte de la policía y voluntarios, las autoridades anunciaron que el jueves se encontró el cuerpo de una menor vestida con “ropa similar” en un lugar apartado de una granja en la región suroccidental de Gers. Se ordenó una autopsia.

El presidente Emmanuel Macron se sumó a la oleada de consternación y manifestó que el caso había revelado grietas en el sistema y que estaba “conmocionado”. Habló durante una visita a Montenegro el viernes, apartándose de su costumbre de no comentar asuntos internos desde el extranjero.

“Las cosas no ocurrieron como debían. Eso está claro. Y por eso es inaceptable”, afirmó Macron. “No podemos mirar a su familia a la cara y decir que todo salió bien”.

Medios franceses han informado que un hombre de 41 años detenido fue visto frente a la escuela de Lyhanna en la localidad de Fleurance, en Gers, y que se le vio en cámaras de vigilancia se le vio conduciendo con ella en su coche. Según esos reportes, dijo a los investigadores que la dejó cerca de la piscina municipal.

La fiscal de la región de Gers, Clémence Meyer, señaló esta semana que niñas y sus familias habían presentado anteriormente múltiples denuncias contra el sospechoso, incluidas acusaciones de violación.

La fiscal indicó que se investigó una denuncia de que el hombre violó a una menor en su domicilio en la región de Gers en 2020, con evaluaciones médicas y entrevistas policiales, pero las autoridades cerraron el caso en 2024 por falta de pruebas.

El hombre era objeto de otra investigación policial por una presunta violación cuando Lyhanna desapareció. La menor de ese caso alega que el sospechoso la violó repetidamente en su casa en 2024 y 2025, explicó la fiscal. Ese expediente ha ido pasando de una jurisdicción a otra.

Meyer añadió que esta semana otra denuncia fue presentada contra el hombre por la presunta violación de una menor.

El gobierno ha iniciado una investigación. El ministro de Justicia, Gerald Darmanin, dijo que los funcionarios revisarán el tiempo que tardó en trasladarse el trabajo del caso entre jurisdicciones, por qué la información se transmite en papel y no de forma electrónica, por qué la policía aparentemente no siguió órdenes y “por qué no intervenimos pese a muchos meses de denuncias contra el hombre”.

“Es completamente inaceptable”, declaró Darmanin el jueves. “Todos estamos asombrados por este error”.

Dijo que esto revela “nuestra mala organización y, sin duda, el hecho de que en el Ministerio de Justicia y en otros lugares no nos tomamos en serio las palabras de los niños”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.