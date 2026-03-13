Revelan la primera foto de Jeffrey Epstein con Andrew Mountbatten-Windsor y Peter Mandelson

Se descubrió la primera fotografía conocida en la que aparecen juntos Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein y Peter Mandelson.

La imagen muestra a los tres hombres sentados alrededor de una mesa, con batas de baño y bebiendo en tazas con la bandera de Estados Unidos. Según informó inicialmente ITV News, la fotografía se tomó en Martha’s Vineyard.

La imagen surgió de un lote de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como parte de los llamados archivos Epstein. Según los reportes, la foto se tomó entre 1999 y 2000, aunque no se conoce la fecha exacta.

Se cree que la fotografía se tomó antes de que Epstein fuera encarcelado en 2008 por solicitar prostitución a una menor.

Tanto Mountbatten-Windsor como Lord Mandelson enfrentaron recientemente un fuerte escrutinio por sus vínculos con el financista pedófilo. En febrero, el expríncipe fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras acusaciones de que compartió información sensible con Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido.

open image in gallery Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein y Peter Mandelson juntos en una fotografía recién revelada ( US Department of Justice )

Días después, Lord Mandelson también fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, tras acusaciones de que compartió información gubernamental confidencial con el desacreditado financista durante su etapa como secretario de Negocios.

Correos electrónicos de 2009 parecen mostrar que Mandelson transmitió a Epstein una evaluación elaborada por un asesor de Gordon Brown sobre posibles medidas de política económica, incluido un “plan de venta de activos”.

También habría comentado un posible impuesto a los bonos de los banqueros y confirmado un inminente paquete de rescate para el euro, un día antes de su anuncio en 2010.

Ambos hombres quedaron en libertad mientras continúa la investigación y niegan con firmeza todas las acusaciones.

open image in gallery A picture also released from the Epstein files appears to show Andrew crouched over a woman ( US Department of Justice )

Sir Keir Starmer también enfrentó presiones para explicar su decisión de nombrar a Lord Mandelson como embajador ante Estados Unidos, pese a las advertencias sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Mandelson fue destituido del cargo el año pasado por esas conexiones y posteriormente renunció a su escaño en la Cámara de los Lores.

El lunes, el gobierno británico publicó el primer lote de documentos relacionados con el nombramiento de Mandelson, después de que diputados ordenaran su divulgación tras plantear dudas sobre cómo se evaluaron sus antecedentes antes de asumir el cargo.

El expediente muestra que el primer ministro recibió advertencias sobre el “riesgo reputacional” que implicaba el nombramiento de Lord Mandelson, pero decidió ignorarlas.

En una sección del informe de verificación titulada “Relación con Jeffrey Epstein”, el documento señala: “Después de que Epstein fuera condenado por primera vez en 2008 por solicitar a una menor, la relación entre ambos continuó entre 2009 y 2011, comenzando cuando Lord Mandelson era ministro de Negocios y prolongándose después del fin del gobierno laborista.

“Mandelson habría permanecido en la casa de Epstein mientras este estaba en prisión en junio de 2009”.

Sir Keir afirmó que “le mintieron repetidamente” sobre los vínculos de Mandelson con Epstein.

Otras fotografías encontradas en los archivos Epstein parecen mostrar a Mountbatten-Windsor agachado sobre una mujer en el suelo.

El expríncipe perdió sus títulos el año pasado y fue desalojado de su residencia en Royal Lodge, después de que correos electrónicos publicados en esos archivos parecieran mostrar que mantuvo contacto con Epstein durante más tiempo del que había admitido previamente.

Posteriormente, se publicó una memoria póstuma de Virginia Giuffre, una de las acusadoras de Epstein, quien afirmó que mantuvo relaciones sexuales con Andrew cuando tenía 17 años. El libro describe tres presuntos encuentros sexuales con Andrew, quien —según Giuffre— actuó como si creyera que “tener sexo conmigo era su derecho de nacimiento”.

Un documento del FBI también encontrado en los archivos parece indicar que una mujer brasileña dijo a los investigadores que dio un masaje a Mountbatten-Windsor en la casa de Epstein en Nueva York, tras lo cual él también la masajeó.

Mountbatten-Windsor niega con firmeza todas las acusaciones.

Traducción de Leticia Zampedri