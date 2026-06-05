Defensores de derechos demandan a Guinea Ecuatorial por expulsión de deportados de EEUU

Abogados de derechos humanos presentaron el viernes una demanda judicial contra Guinea Ecuatorial ante el principal organismo de derechos humanos de África, y acusaron a la nación centroafricana de obligar a deportados procedentes de Estados Unidos a regresar a sus países de origen en violación de sus derechos.

En la demanda se solicita a la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el principal órgano de derechos humanos de la Unión Africana, que ordene a Guinea Ecuatorial que detenga de inmediato cualquier deportación, traslado o expulsión adicional y mejore las condiciones de detención. También se pide al organismo que conceda indemnizaciones a las personas que ya han sido devueltas a sus países de origen.

La demanda la presentan varios grupos de derechos, entre ellos, la coalición Global Strategic Litigation Council, en nombre de 14 migrantes africanos deportados de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial entre noviembre de 2025 y abril de 2026.

Los defensores de derechos afirman que es un caso histórico

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos puede emitir decisiones y medidas urgentes, así como remitir casos al Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, pero estas órdenes no son vinculantes. Aun así, los defensores sostienen que se trata de un caso histórico que podría ejercer presión sobre los gobiernos de países africanos que han recibido deportados procedentes de Estados Unidos.

Beatrice Njeri, litigante regional para África del Global Strategic Litigation Council, afirmó que es el primer caso de su tipo en la región que involucra a personas que contaban con protección legal contra la expulsión, pero aun así fueron enviadas a países donde enfrentan persecución.

La comisión ya había permitido en marzo el avance de una demanda que impugna la detención ilegal y prolongada de deportados de terceros países en el reino africano de Esuatini.

Un mes después, el Tribunal Supremo de Esuatini dictaminó que cuatro de los hombres enviados allí por fin podían reunirse con un abogado, después de que se les negara asesoría legal presencial durante nueve meses mientras permanecían recluidos en una prisión de máxima seguridad.

Los defensores señalan que, en virtud de una serie de acuerdos a menudo secretos, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha deportado a miles de personas a casi dos docenas de países que no son los suyos, como parte de la amplia ofensiva de Estados Unidos contra la inmigración. Abogados de inmigración indicaron que el gobierno de Trump utiliza las deportaciones a terceros países como un resquicio legal para obligar indirectamente a solicitantes de asilo a regresar a sus países de origen.

Guinea Ecuatorial es una de al menos ocho naciones africanas con las que Estados Unidos ha alcanzado acuerdos de deportación a terceros países.

Los deportados son devueltos a países donde enfrentan persecución

Las autoridades de Guinea Ecuatorial trasladaron la semana pasada a seis deportados a su país de origen en África oriental, lo que, según los abogados, equivale a una “expulsión en cadena”, es decir, el retorno indirecto de personas a lugares donde enfrentan persecución, pese a protecciones legales otorgadas por tribunales en Estados Unidos.

Los abogados señalaron que los migrantes enfrentan persecución por motivos políticos, religiosos y étnicos en sus países de origen, además de violencia basada en su orientación sexual. Algunos habían sido arrestados o detenidos previamente por la policía o el ejército, y muchos habían sufrido tortura y violencia sexual. Todos habían sido protegidos previamente por jueces de inmigración de Estados Unidos para no ser enviados de regreso a sus países de origen en virtud de la ley federal de inmigración.

Tras llegar a su país de origen, dos de los deportados huyeron a otro país y se han ocultado.

Otros tres fueron devueltos a Guinea Ecuatorial cuando su país de origen se negó a admitirlos porque carecían de documentos de viaje válidos y no le habían notificado de su llegada.

Luego, los migrantes fueron enviados de regreso a Guinea Ecuatorial, donde permanecen en un limbo legal.

“En la práctica, los han dejado sin Estado”, afirmó Bella Mosselmans, directora del Global Strategic Litigation Council, y describió el proceso como “un círculo del infierno”.

Guinea Ecuatorial es un socio clave de Washington pese a preocupaciones sobre derechos

Al menos 32 personas fueron deportadas de Estados Unidos a Guinea Ecuatorial en virtud de un acuerdo opaco de 7,5 millones de dólares con Washington. La principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen, calificó al país como “uno de los gobiernos más corruptos del mundo”.

The Associated Press informó sobre las condiciones de los deportados que fueron obligados a regresar a sus países de origen. También obtuvo acceso exclusivo a un hotel convertido en prisión para solicitantes de asilo deportados desde Estados Unidos por el todopoderoso presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África gracias a sus recursos petroleros. También está plagado de corrupción y abusos de derechos humanos, según funcionarios estadounidenses.

Prácticamente no hay voces críticas en el país africano, donde el gobierno ha sido acusado por grupos defensores de derechos y por el Departamento de Estado de Estados Unidos de detener, torturar e incluso matar a quienes se atreven a alzar la voz.

Los mayores inversores extranjeros del país son empresas de Estados Unidos, y su ejército recibe financiación del gobierno estadounidense para recibir entrenamiento.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.