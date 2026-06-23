Reino Unido dejó la UE hace 10 años. Su política ha sido un caos desde entonces

El Brexit fracturó a la Unión Europea y rompió la política británica.

Reino Unido está a punto de tener a su séptimo primer ministro desde el 23 de junio de 2016, hace una década el martes, cuando el país votó por 52%-48% a favor de abandonar la UE tras más de cuatro décadas de pertenencia. El primer ministro conservador, David Cameron, quien convocó el referéndum pero hizo campaña para que el Reino Unido permaneciera en el bloque, renunció al día siguiente.

Sus sucesores han lidiado, en gran medida sin éxito, con las consecuencias de esa ruptura. El más reciente es el primer ministro laborista Keir Starmer, quien anunció el lunes que dejaba el cargo tras dos años de una economía lenta, un gobierno disfuncional y un electorado dividido y hastiado, todo ello, al menos en parte, legado del Brexit.

Aunque la decisión se ha desvanecido de los titulares, la marca del Brexit sigue atravesando la política británica, cada vez más caótica, afirmó Chris Grey, un académico que ha estudiado las repercusiones de la salida británica de la UE.

La campaña del Brexit canalizó el descontento

Los promotores del Brexit prometieron que salir del entonces bloque político y económico de 28 miembros permitiría a Reino Unido “recuperar el control” de sus leyes, su economía y sus fronteras.

Mientras la campaña por “permanecer” se centró en gran medida en los inconvenientes económicos del divorcio, el bando de “salir” apeló a las emociones.

Boris Johnson, un destacado defensor del Brexit que más tarde se convirtió en primer ministro, declaró unas semanas antes del referéndum: “Podemos ver los prados iluminados por el sol más allá. Creo que estaríamos locos si no aprovecháramos esta oportunidad única en la vida para cruzar esa puerta”.

Margaret MacMillan, profesora emérita de historia en la Universidad de Toronto, señaló que el Brexit se alimentó de un conjunto de motivos, incluida la nostalgia “por un pasado imaginado”.

“Era contra lo que la gente veía como inmigración sin restricciones. Era contra lo que veían como regulaciones de la UE. Y luego estaba esta mezcla de nostalgia: ‘Luchamos solos en la Segunda Guerra Mundial’. Lo cual, por supuesto, no era cierto.

“Nunca se explicó con claridad qué podría implicar el Brexit”, añadió.

Intentar que el Brexit funcionara dejó a todos descontentos

La dura realidad chocó pronto con las audaces promesas de los partidarios del Brexit sobre controles migratorios, acuerdos comerciales, más dinero para los servicios públicos y el fin de complejas regulaciones procedentes de Bruselas.

Las ásperas negociaciones de divorcio se prolongaron durante años. Reino Unido abandonó formalmente el bloque el 31 de enero de 2020, seguido de un periodo de transición de 11 meses hasta la separación definitiva.

La primera ministra Theresa May, sucesora de Cameron, renunció en 2019 tras no lograr unas condiciones de salida aceptables para un Parlamento dividido.

Johnson sucedió a May y prometió “completar el Brexit”, y logró asegurar un acuerdo comercial básico tras negociaciones que dejaron las relaciones Reino Unido-UE en un congelamiento profundo.

Fue apartado por el Partido Conservador a mediados de 2022 tras el aumento de escándalos financieros y éticos. Su reemplazo, Liz Truss, duró apenas 49 días en el cargo. El sucesor de ella, Rishi Sunak, suavizó la gélida relación con la UE sin introducir cambios importantes.

Starmer prometió un “reinicio”, pero se negó a considerar el reingreso al mercado único sin fricciones del bloque, que estaba libre de aranceles y otras barreras comerciales.

Mientras Starmer entrega el poder, el Brexit sigue siendo un asunto inconcluso.

Los partidos políticos se han fracturado

El historiador Anthony Seldon indicó que Cameron convocó el referéndum con la esperanza de que pondría fin a las discusiones sobre la relación con Europa que habían desgarrado al Partido Conservador. No fue así.

“Quienes se obsesionaban con ello siguen obsesionados con ello. Los problemas de Reino Unido han continuado”, dijo Seldon a Times Radio.

Durante las negociaciones del divorcio, los conservadores que querían un Brexit más suave y vínculos más estrechos con la UE fueron expulsados del partido por la facción triunfante partidaria del Brexit.

El Partido Laborista, aunque mucho más partidario de la UE, también tiene una división interna entre quienes quieren acercarse más al bloque o incluso reincorporarse, y dirigentes de alto rango como Starmer que quieren evitar reabrir viejas heridas.

Una década después, millones de votantes han abandonado a los dos grandes partidos por alternativas que incluyen al Partido Verde, de tendencia izquierdista, y al ultraderechista Reformar Reino Unido, liderado por Nigel Farage.

Farage ha sido, posiblemente, el mayor ganador político del Brexit. Hizo campaña por el divorcio y luego se quejó de que había sido traicionado. Su mensaje antiinmigración ha pasado de centrarse en los plomeros polacos a los solicitantes de asilo en botes inflables. Su partido encabeza de forma continuada las encuestas de opinión.

Han crecido el cinismo y la violencia política

La economía ha tenido dificultades en la última década, con empresas que enfrentan nuevas barreras para comerciar con los vecinos más cercanos de Reino Unido, aunque el Brexit no es la única causa del bajo crecimiento. La pandemia de COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y la guerra de Irán también influyeron.

En medio de todo, “simplemente no hemos tenido políticos que hayan sido francos con la población sobre el hecho de que, cuando llegan al poder, no podrán tener al mismo tiempo que no suban los impuestos, que no aumente la deuda y mejores servicios públicos”, sostuvo Hannah White, directora del centro de estudios Institute for Government.

“Y entonces la gente se siente decepcionada”.

El Brexit no logró calmar el debate sobre la inmigración, que sólo se ha intensificado, independientemente de las cifras. La migración neta aumentó tras el Brexit a más de 900.000 en 2023 antes de caer a 171.000 el año pasado.

El cinismo ha crecido y la confianza en los políticos se ha desplomado. En los últimos años, agitadores han alimentado la violencia callejera antiinmigración tras delitos cometidos por inmigrantes, o falsamente reportados como cometidos por inmigrantes.

En el pasado, Reino Unido tenía una barrera firme “entre la política dominante convencional de hablar y discutir, y lo que se consideraba inaceptable: la violencia en las calles”, explicó Grey. “Creo que esa frontera se está erosionando. Y creo que eso, en gran medida, sí comenzó con el Brexit”.

¿Arrepentimientos? Reino Unido ha tenido algunos

Las encuestas sugieren cierto grado de “Bregret” (arrepentimiento por el Brexit) sobre la elección de Reino Unido hace una década: un sondeo reciente de Ipsos encontró que el 52% de las personas en el Reino Unido quisiera reincorporarse a la UE, mientras que el 33% se opone.

Cientos de personas, muchas ondeando banderas azules y amarillas de la UE, marcharon por Londres el sábado en una manifestación por el “reingreso”. Fue una asistencia mucho menor que las protestas masivas de ambos bandos en el punto álgido del drama del Brexit. Mucha gente sólo quiere pasar página.

Pero el Brexit sigue siendo un campo minado al que los políticos temen entrar. Incluso si Reino Unido quisiera reincorporarse, sería un largo camino de regreso hacia una UE recelosa.

Grey afirmó que, hasta que los políticos estén dispuestos a afrontar el legado del Brexit, Reino Unido enfrenta una “corriente de fondo de crisis de baja intensidad”.

Comparó a Reino Unido con una persona con una enfermedad persistente que le drena la energía.

“Algo crónico, en este caso quizá no incurable”, dijo. “Pero es que no les apetece ir al médico porque saben que no va a ser muy agradable”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.