Talibán afgano mantendrá inusuales conversaciones con funcionarios de la UE sobre deportaciones

Una delegación del Talibán afgano viaja a Bruselas el martes para mantener conversaciones a puerta cerrada con funcionarios de la Unión Europea, que se espera que estén centradas en deportaciones, dijo un funcionario talibán.

Los afganos constituyen uno de los grupos más numerosos de migrantes que solicitan asilo en la Unión Europea, pero un número creciente de gobiernos del bloque de 27 países quiere acelerar y aumentar las deportaciones de quienes ven rechazadas sus solicitudes o cometen delitos en sus países de acogida.

Las autoridades afganas han impuesto restricciones draconianas a los derechos, particularmente para mujeres y niñas, desde que el Talibán tomó el poder en el país en 2021 tras la caótica retirada de las fuerzas lideradas por Estados Unidos.

Grupos de derechos humanos señalaron que el encuentro socava las obligaciones de la UE en materia de derechos humanos y podría poner en peligro a gente tanto en Europa como en Afganistán.

“Cualquier compromiso con el Talibán debe priorizar la protección de los derechos humanos y la rendición de cuentas, no deportar a personas al peligro allí”, dijo Fereshta Abbasi, investigadora de Human Rights Watch. “Los países de la UE están socavando su credibilidad al condenar los abusos del Talibán y buscar rendición de cuentas por un lado, mientras cooperan con el Talibán para devolver por la fuerza a afganos por el otro”.

Aunque ninguna nación del bloque reconoce al Talibán, la reunión en Bruselas simboliza una pequeña grieta en el aislamiento diplomático del grupo desde que tomó el poder hace cinco años.

Bélgica emitió visados de 24 horas a la delegación talibán, que incluye a Abdul Qahar Balkhi, nacido en Nueva Zelanda y vocero del Ministerio de Exteriores del Talibán, dijo un funcionario talibán que habló bajo condición de anonimato.

El ministro belga de Exteriores, Maxime Prévot, dijo que aunque su país no reconoce al Talibán, cumpliría con las solicitudes comunitarias para conceder visados al Talibán.

“Bélgica no puede conferir legitimidad a un régimen acusado de graves violaciones de derechos humanos”, dijo en un comunicado en referencia a que Bélgica alberga las instituciones de la UE. “Hacer posible una reunión en el marco de nuestra política de Estado anfitrión no equivale a reconocimiento, no equivale a legitimidad y no constituye una invitación por parte del gobierno belga”.

A los miembros de la delegación talibán se les emitieron las visas tras pasar controles de seguridad. Los permisos tienen una validez territorial limitada, lo que les permite pasar 24 horas en Bélgica, sin acceso a otros países de la zona Schengen de libre circulación.

Dado que ni Bélgica ni la UE reconocen oficialmente al gobierno talibán, la reunión no tendrá lugar en edificios oficiales o sitios pertenecientes a ninguna de las dos instituciones. La Comisión Europea ha rechazado repetidas solicitudes para proporcionar información adicional.

Impulso para aumentar las deportaciones

Un portavoz de la Comisión Europea dijo el lunes que la reunión responde a la presión de una clara mayoría de los 27 socios del bloque —20 de los cuales firmaron una carta en octubre pidiendo políticas migratorias más estrictas, incluido un aumento de las deportaciones.

“Habían pedido a la Comisión que coordinara esos contactos técnicos sobre retornos”, indicó Markus Lammert. “Los Estados miembro están estudiando formas de devolver a personas que han cometido delitos graves y que posiblemente sean una amenaza para la seguridad”.

La primera reunión UE-Talibán se celebró en Afganistán en enero, cuando la Comisión envió una misión a Kabul. También mantiene personal allí.

La carta de octubre fue redactada en parte por la ministra belga de Migración, Anneleen Van Bossuyt, quien entonces dijo que “hemos enviado un mensaje claro y contundente a la Comisión Europea: ya no podemos permitirnos un estancamiento. Es hora de un enfoque firme y conjunto, para que Europa pueda recuperar el control sobre la migración y la seguridad”.

Bossuyt señaló que, en el conjunto de la UE, solo el 2% de los 22.870 afganos a los que se les ordenó regresar a su país lo habían hecho.

Otro vocero de la Comisión manifestó que la reunión “no significa, de ninguna manera, un reconocimiento”.

Situación en deterioro en Afganistán

Kabul ha estado gestionando el regreso de unos tres millones de personas desde Pakistán e Irán solo en el último año —casi todos ellos, repatriados prácticamente por la fuerza—, lo que agravó el desastre humanitario en Afganistán, que ya sufría crisis alimentarias y económicas, incluidas duras sanciones contra el Emirato Islámico.

Las autoridades talibanas han impuesto restricciones draconianas a mujeres y niñas, como la prohibición de estudiar más allá de la primaria y de trabajar en todas salvo muy pocas profesiones, así como estrictas regulaciones sobre lo que pueden vestir en público.

“Las escenas de personas desesperadas —incluido personal de la UE— huyendo de Afganistán son un recuerdo reciente. Es inconcebible que la UE intente deportar ahora a gente a Afganistán, que en este tiempo solo se ha vuelto más peligroso”, manifestó Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional.

Ante la presión política para endurecer las normas migratorias en todo el bloque, la UE ha aprobado recientemente profundas reformas a sus leyes con el objetivo de aumentar las deportaciones —incluido permitir la creación de los llamados “centros de retorno”, mayores capacidades de vigilancia interna, controles fronterizos más estrictos y el compromiso con el gobierno talibán.

Con Afganistán enfrentando una escasez de alimentos y un colapso económico, el gobierno talibán necesita ayuda humanitaria y espera reducir su aislamiento económico y político internacional.

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Afghan informó desde Kabul. Las periodistas de The Associated Press Victoria Eastwood en El Cairo, Egipto; Suzan Fraser en Ankara, Turquía, y Sylvain Plazy en Bruselas contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.