Renuncia gobierno de Lituania tras cambio de coalición

La primera ministra de Lituania y su gabinete dimitieron el martes tras cambios en la coalición gobernante, lo que prepara el terreno para que el país báltico tenga a su tercer primer ministro en dos años y para la llegada de un gobierno que se ha comprometido a buscar una relación más pragmática con China después de años de vínculos tensos.

El gobierno de la primera ministra Inga Ruginienė se derrumbó después de que los socialdemócratas de centroizquierda pusieran fin a su acuerdo de coalición a principios de este mes con el partido populista Nemuno Aušra, mientras uno de sus exlíderes enfrenta acusaciones de retórica antisemita.

Remigijus Žemaitaitis, exlegislador, fue multado el año pasado con 5.000 euros (unos 5.800 dólares) por un tribunal lituano, al determinar que incitó al odio contra los judíos, restó importancia a los crímenes de la Alemania nazi y minimizó el Holocausto de un modo ofensivo e insultante en publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas de mayo y junio de 2023.

El caso está ahora en el tribunal de apelaciones, mientras los fiscales solicitan una condena más severa. Žemaitaitis se ha declarado inocente.

El decreto de renuncia de Ruginienė será presentado al presidente Gitanas Nausėda, quien podría pedir a la administración saliente que continúe en funciones de manera interina hasta que se forme un nuevo gobierno.

“A pesar de todas las dificultades, tenemos mucho de lo que estar orgullosos, y cada uno de ustedes ha hecho una contribución significativa al bienestar de nuestro Estado y a la mejora de la vida de su gente”, dijo a sus ministros Ruginienė, socialdemócrata y exlíder sindical.

El presidente tiene 15 días para presentar al Parlamento un candidato a primer ministro. En virtud del acuerdo de coalición firmado la semana pasada por la nueva mayoría gobernante, el líder del Partido Socialdemócrata, Mindaugas Sinkevičius, debe ser nominado para el cargo.

El documento de coalición señala disposición a buscar relaciones más estables con Beijing. Los nuevos socios de coalición afirman que apoyan restablecer el diálogo diplomático y ampliar la cooperación económica cuando ello sirva a los intereses de Lituania, al tiempo que mantienen los compromisos del país con la Unión Europea, la OTAN y su asociación estratégica con Taiwán.

Los socialdemócratas alcanzaron un acuerdo con otros dos partidos de centroizquierda para formar la nueva coalición sin el partido Nemuno Aušra. La nueva alianza controla 75 escaños en el Parlamento de 141 miembros, el Seimas. Según el acuerdo, al menos cuatro carteras ministeriales cambiarán de manos, pero se espera que las principales estrategias se mantengan.

Si el Seimas lo aprueba, el primer ministro designado tendrá hasta dos semanas para presentar un nuevo gobierno y su programa, coordinado con el presidente, para su aprobación parlamentaria.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.