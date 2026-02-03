Ucranianos inventan maneras de sobrevivir al frío en medio de apagones causados por Rusia

En las afueras de la capital ucraniana, Kiev, voluntarios sirven sopa caliente en recipientes de plástico mientras los residentes, envueltos en abrigos pesados, hacen fila para una comida que no pueden cocinar en casa. Yuliia Dolotova, madre de dos hijos, está entre ellos, esperando con su hijo de 18 meses, Bohdanchyk, abrigado en capas contra el frío mordaz.

La vida, dice ella, se ha reducido a lo más esencial: calor, luz y comida.

“No hay electricidad en todo el día, no hay manera de cocinar comida para los niños. Prácticamente todos están en esta situación”, expresó Dolotova, de 37 años.

Vive en Troieshchyna, uno de los distritos más afectados de la capital ucraniana por los repetidos ataques rusos. Los ataques rusos con drones y misiles han dejado a cientos de miles de personas sin calefacción ni electricidad, mientras las temperaturas caen hasta menos 30 grados Celsius (menos 22 Fahrenheit). El duro invierno está previsto a continuar las próximas semanas.

Sin calefacción, las tuberías de agua también se han congelado y reventado, aumentando la presión sobre la vida diaria.

El daño a la red y a las estaciones de energía es el peor desde que comenzó la guerra. Tan pronto como las cuadrillas de servicios públicos y energía restauran la calefacción y los ingenieros finalmente logran establecer horarios de cortes para que la gente sepa cuándo se cortará la electricidad, Rusia lanza otro ataque, y hay que hacer todo otra vez.

La dificultad se ve agravada por la larga ausencia del esposo de Dolotova, quien está luchando en el este y ha visto a su hijo menor solo dos veces desde su nacimiento. Ella cuida de sus dos hijos —Bohdanchyk y Daniil, de 11 años— y del perro de la familia, que rara vez sale a pasear.

Por la noche, su edificio, un bloque de torres de la era soviética, queda completamente a oscuras. Su hijo pequeño ha aprendido a agarrar su teléfono móvil, con la linterna encendida, mientras ella maniobra su cochecito por seis tramos de escaleras hasta su apartamento. Las escaleras ya han roto dos cochecitos.

Dentro, enciende lámparas a pilas una por una. Antes de acostarse, los dos hermanos se acurrucan para calentarse, jugando en silencio cerca de las ventanas cubiertas de escarcha con la luz de la linterna. A la hora de dormir, Dolotova aísla la cama con gomaespuma para tratar de mantenerlos calientes.

El esposo de Dolotova está sirviendo en el área de Zaporiyia, uno de los sectores más volátiles de la guerra.

“Debería venir pronto. Vivo de permiso en permiso", manifestó Dolotova. "Lo espero, eso es lo que me mantiene en pie. Te dices a ti misma, solo un poco más, y él vendrá. Cuentas los días”.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.