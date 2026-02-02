Elon Musk acusa a Christopher Nolan de perder su “integridad” por el casting de ‘La Odisea’

Elon Musk criticó al cineasta Christopher Nolan y afirmó que el director ganador del Oscar ha perdido su “integridad” debido a sus decisiones de casting.

Nolan se encuentra actualmente en la etapa de posproducción de La Odisea, su adaptación del poema épico de la antigua Grecia escrito por Homero.

La película contará con un elenco de primer nivel que incluye a Matt Damon, Tom Holland, Jon Bernthal, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway, Mia Goth y Benny Safdie.

Además, se informó que la ganadora del Oscar Lupita Nyong’o se sumó al reparto y que interpretará a Helena de Troya.

Tras conocerse la noticia, un usuario en X, la plataforma de Musk, escribió: “Helena de Troya tenía la piel clara, era rubia y ‘el rostro que lanzó mil barcos’, porque su belleza provocó una guerra. Las decisiones de casting que vuelven incoherente la premisa son una admisión de que la historia nunca fue lo importante y un insulto al autor”.

open image in gallery Elon Musk afirmó que el director Christopher Nolan perdió su “integridad” por una elección de casting en ‘La Odisea’ ( Getty )

open image in gallery Lupita Nyong’o dará vida a Helena de Troya en la próxima adaptación cinematográfica del poema épico de Homero ( Getty Images for Kering )

Musk, que tiene más de 233 millones de seguidores en la plataforma de su propiedad, amplificó la publicación con un mensaje propio: “Chris Nolan ha perdido su integridad”.

Varios usuarios discreparon con Musk. Uno escribió: “‘La Odisea’ es un mito. No hay evidencia histórica de que Helena de Troya haya existido, así que puede ser hermosa en cualquier color. Elegir a una mujer negra no contradice en absoluto lo que se escribió hace miles de años. Pregúntenle a Homero”.

Otro usuario aludió con ironía al origen mitológico del personaje y comentó: “Que todos busquen quiénes eran los padres de Helena de Troya, cómo se conocieron, cómo tuvieron sexo y cómo nació Helena. Después vuelvan e intenten hablarme de ‘precisión histórica’ con la cara seria”.

El mismo usuario continuó: “Digo que, si un dios inmortal se convirtió en un cisne, violó a una mujer blanca o de cualquier otro color y esa mujer puso un huevo, y de ese huevo nació Lupita, que sea negra no sería mi primera preocupación”.

En imágenes inéditas difundidas esta semana se confirmó que el rapero Travis Scott debutará como actor. En un adelanto, se ve a Menelao, interpretado por Jon Bernthal, y a Telémaco, encarnado por Tom Holland, reunidos en un comedor, cuando el personaje de Scott se pone de pie y golpea el suelo con un bastón para advertir sobre una guerra inminente.

“Una guerra, un hombre, un truco para derribar los muros de Troya y reducirla a cenizas”, anuncia.

La Odisea, que llega a los cines el 17 de julio, sigue a Odiseo, rey de Ítaca, interpretado por Matt Damon, en su viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya.

Traducción de Leticia Zampedri