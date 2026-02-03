Rusia lanza 450 drones y 70 misiles a Ucrania un día antes de las conversaciones mediadas por EEUU

Rusia lanzó alrededor de 450 drones de largo alcance y 70 misiles de varios tipos contra Ucrania en un gran ataque durante la noche, afirmó el martes el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

El bombardeo ocurrió un día antes de que los dos países asistieran a conversaciones mediadas por Estados Unidos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, sobre el fin de la guerra total que Rusia inició hace casi cuatro años.

El bombardeo de al menos cinco regiones de Ucrania tuvo como objetivo específico la red eléctrica, señaló Zelenskyy, como parte de la campaña continua de Moscú para dejar a los civiles sin luz, calefacción y agua corriente en medio del invierno más frío en años. Al menos 10 personas resultaron heridas, dijeron las autoridades.

"Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que la diplomacia”, dijo Zelenskyy.

Instó a los aliados a enviar más suministros de defensa antiaérea y ejercer "máxima presión" sobre Rusia para poner fin a su invasión a gran escala, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Las autoridades han descrito las recientes conversaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev como constructivas. Pero después de un año de esfuerzos, el gobierno de Trump todavía busca un avance en temas clave como quién conserva la tierra ucraniana que el ejército ruso ha ocupado, y un acuerdo integral parece lejano. Las conversaciones en Abu Dabi estaban programadas para el miércoles y jueves.

Rusia ha intentado desgastar el apetito de los ucranianos por la lucha creando dificultades para la población civil.

Ha intentado destruir la red eléctrica de Ucrania, atacando subestaciones, transformadores, turbinas y generadores en plantas de energía. La mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, dijo que el ataque nocturno golpeó sus plantas de energía térmica en el noveno gran asalto desde octubre.

En Kiev, las autoridades dijeron que cinco personas resultaron heridas en los ataques que dañaron e incendiaron edificios residenciales, un jardín de infancia y una gasolinera en varias partes de la capital, según el Servicio Estatal de Emergencias.

Para la madrugada, 1.170 edificios de apartamentos en la capital estaban sin calefacción, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko. Eso retrasó las desesperadas operaciones de reparación que habían restaurado la electricidad a todos menos 80 edificios de apartamentos, afirmó.

Rusia también atacó la región nororiental de Járkiv en Ucrania, donde se reportaron heridos, y la región sureña de Odesa.

El ataque también dañó el Salón de la Fama en el Museo Nacional de la Historia de Ucrania en la II Guerra Mundial, al pie del Monumento a la Madre Patria en Kiev, dijo la ministra de Cultura ucraniana Tetiana Berezhna.

“Es simbólico y cínico al mismo tiempo: el estado agresor ataca un lugar de memoria sobre la lucha contra la agresión en el siglo XX, repitiendo crímenes en el siglo XXI”, sealó Berezhna.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.