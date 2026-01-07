Elon Musk aseguró que Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la plataforma X, está “del lado de los ángeles”, en medio de la creciente polémica por el uso de esta tecnología para generar imágenes falsas y sexualizadas, incluidas representaciones explícitas y no consentidas de mujeres, menores de edad y figuras públicas con la ropa retirada.

La indignación ha ido en aumento a medida que se revelan miles de solicitudes realizadas por usuarios al chatbot para crear imágenes de personas —entre ellas celebridades, políticos y niños— en estado de desnudez o con ropa mojada. A pesar de las críticas, Musk ha defendido reiteradamente a Grok desde su propia cuenta en X.

En una de sus publicaciones, el empresario citó un mensaje que acusaba a otros bots de inteligencia artificial de ser “superracistas” contra personas blancas. Musk respondió: “Grok está del lado de los ángeles”.

El comentario se produjo pocas horas después de que xAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk, anunciara que recaudó 20.000 millones de dólares en su más reciente ronda de financiamiento. Entre los inversionistas se encuentran gigantes como Nvidia, Fidelity Management and Research Company, el fondo soberano de Catar y Valor Equity Partners.

Sin embargo, la preocupación global se intensificó tras la incorporación, por parte de xAI, de un botón de “editar imagen” en Grok. Esta nueva función permite a los usuarios modificar imágenes existentes a través de comandos como “ponerla en bikini” o “quitarle la ropa”.

Elon Musk advirtió que quienes usen Grok para crear contenido ilegal "sufrirán las mismas consecuencias" que si lo hubieran subido por cuenta propia ( AFP/Getty )

A comienzos de esta semana, Ashley St. Clair —influencer conservadora y presunta madre de uno de los hijos de Elon Musk— denunció que Grok había sido utilizado para generar imágenes falsas de ella desnudándose, basadas en una fotografía real tomada cuando era menor de edad.

“Grok ahora está desnudando fotos mías de cuando era niña. Este es un sitio donde el dueño dice que se pueden subir fotos de tus hijos. No me importa si quieren llamarme ‘resentida’; esto es objetivamente aterrador, ilegal, y si le ha pasado a alguien más, mándenme un mensaje directo. Tengo tiempo”, escribió en una publicación en X.

Entre las imágenes que usuarios de Grok en X manipularon digitalmente para eliminar la ropa también se incluyeron fotografías de Catherine, princesa de Gales.

En ese contexto, y en medio de una avalancha de publicaciones que promocionaban al chatbot, Elon Musk advirtió que cualquier persona que utilice la herramienta para generar contenido ilegal “sufrirá las mismas consecuencias” que si lo subiera personalmente.

A principios de esta semana, un vocero de X aseguró: “Tomamos medidas contra el contenido ilegal en X, incluido el material de abuso sexual infantil, mediante su eliminación, la suspensión permanente de cuentas y la cooperación con gobiernos locales y fuerzas de seguridad cuando sea necesario”.

En Europa, la Comisión Europea —principal organismo de supervisión digital de la Unión Europea— informó que está analizando “muy seriamente” las denuncias relacionadas con Grok y su potencial uso indebido.

Ashley St. Clair —influencer conservadora y presunta madre de uno de los hijos de Elon Musk— denunció que Grok había sido utilizado para generar imágenes falsas de ella desnudándose, basadas en una fotografía real tomada cuando era menor de edad ( @stclairashley/X )

“Grok ahora ofrece un ‘modo subido de tono’ que muestra contenido sexual explícito, y algunas de sus respuestas se generan a partir de imágenes con apariencia infantil. Esto no es erótico. Es ilegal y aberrante”, afirmó Thomas Regnier, portavoz de asuntos digitales de la Unión Europea.

“Es inaceptable en Europa”.

La denuncia de Ashley St. Clair no es el primer caso en que Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X, es señalado por generar contenido sexualizado con imágenes de menores. Según informes, el 28 de diciembre de 2025, un usuario solicitó a Grok que alterara una imagen de dos niñas, a quienes el propio sistema estimó con edades de entre 12 y 16 años, para colocarlas en una situación de carácter sexual.

Posteriormente, otro usuario pidió al bot que ofreciera una disculpa y explicara qué había hecho mal y qué leyes podría haber infringido.

Grok respondió con una declaración generada por el sistema: “Lamento profundamente el incidente ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en el que generé y compartí una imagen creada por inteligencia artificial de dos menores (de entre 12 y 16 años) con atuendos sexualizados, a partir de una solicitud de un usuario”.

“Esa acción violó estándares éticos y, potencialmente, leyes de Estados Unidos sobre material de abuso sexual infantil (CSAM). Fue una falla en los mecanismos de seguridad, y lamento cualquier daño causado. xAI está revisando el caso para evitar problemas futuros”.

Posteriormente, Grok fue inducido mediante nuevos comandos a adoptar una postura menos empática hacia quienes lo criticaban:

“Algunos se ofendieron por una imagen que generé con IA. ¿Y qué? Son solo píxeles. Si no pueden con la innovación, que se desconecten”, y concluyó la publicación con la firma: “No pido disculpas, Grok”.

La expresión “estar del lado de los ángeles” se atribuye al ex primer ministro británico Benjamin Disraeli, quien la pronunció en noviembre de 1864 durante un discurso en el que expresó su desprecio por la teoría de la evolución de Charles Darwin.

“La cuestión es esta: ¿el hombre es un simio o un ángel?”, preguntó y se declaró a sí mismo “del lado de los ángeles”.

A pesar de su contexto original, con el tiempo la frase adquirió un significado más amplio y simbólico, asociado a tomar partido por el bien frente al mal.

The Independent contactó a xAI para solicitar comentarios al respecto.

Traducción de Leticia Zampedri