Cierre del gobierno de EEUU amenaza con cancelar vuelos y alterar planes de viaje

Los viajeros podrían enfrentar cancelaciones de vuelos, alteraciones en sus planes y largas pausas en aeropuertos debido al cierre del gobierno de Estados Unidos, que amenaza con complicar los viajes en todo el país.

La noticia de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos a partir del viernes desató una oleada de preocupación entre quienes planean viajar.

“Oh, no”, dijo Talia Dunyak, de 31 años, quien tiene previsto volar la próxima semana de Viena a Filadelfia, uno de los aeropuertos afectados por los recortes de vuelos de la FAA. “De verdad espero que no cancelen mis vuelos”.

Dunyak tiene previsto conocer a su sobrina recién nacida, sostener algunas reuniones de negocios y celebrar el Día de Acción de Gracias con su familia durante un viaje cuidadosamente planificado. Ahora se pregunta qué sucederá.

“Es una época tan ajetreada para viajar y no hay muchos vuelos directos”, dijo Dunyak, quien trabaja en relaciones públicas. “Podría terminar en una pesadilla”.

Esas preocupaciones eran generalizadas con la inminencia del Día de Acción de Gracias y de los días de viaje más concurridos del año, y con una avalancha de pasajeros temerosos de revivir una escena de la película “Planes, Trains and Automobiles” (“Nada en común”).

Aunque no se publicaron los parámetros exactos del plan de la FAA, se prevé que perjudique los viajes en amplias zonas del país. Los aeropuertos afectados están repartidos en más de dos docenas de estados e incluyen algunos de los centros más concurridos, como Atlanta, Denver, Dallas, Orlando, Miami y San Francisco. En algunas de las ciudades más grandes, como Nueva York, Houston y Chicago, varios aeropuertos se verán afectados.

Todo esto bastó para que Laura Adams abandonara por completo sus planes de volar.

Adams vive en Vero Beach, Florida, y normalmente vuela con su esposo para pasar el Día de Acción de Gracias con su familia en Fair Hope, Alabama. Ahora tendrán que hacer un viaje de 10 horas en automóvil.

“Realmente nos sentimos muy incómodos y no queríamos arriesgarnos a que nuestro vuelo se cancele o se retrase, ni a quedarnos varados”, dijo Adams. “Simplemente parece muy arriesgado”.

Aunque no es fanática de los viajes largos en auto, se ha resignado a ello, aun si el cierre termina y los vuelos se restablecen.

“Sopesando los pros y los contras, simplemente parece una mejor opción”, dijo.

Jennifer Dombrowski, una estadounidense de 45 años que vive en Burdeos, Francia, también adaptó sus planes. Tiene previsto viajar la próxima semana a su ciudad natal de Erie, Pensilvania, por primera vez en dos años, y ha optado por evitar por completo los aeropuertos de Estados Unidos. Volará a Toronto y luego conducirá para visitar a su madre y a su padre, que padece cáncer terminal.

“Realmente no quiero lidiar con eso”, dijo.

Grandes aerolíneas como United, Delta Air Lines y American Airlines dijeron que ofrecerían un reembolso a los pasajeros que opten por no volar, aun si compraron boletos que normalmente no son reembolsables. Y United Airlines señaló que se centraría en recortar rutas regionales más pequeñas.

Joseph Trainor, de 55 años, que viaja cada semana entre Nueva York y su hogar en Boynton Beach, Florida, canceló sus vuelos para la próxima semana y busca reservar varias rutas de respaldo más adelante, en caso de que sus futuros viajes también se vean afectados.

“Tengo miedo de que los vuelos que tengo se cancelen”, dijo. “Va a causar un efecto dominó en todo el sistema”.

Aun con la protección de reservas adicionales, Trainor sabe que las cancelaciones pueden repercutir en el sistema y afectarlo de todos modos. Aun así, piensa en los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte que han trabajado sin paga, en un cierre que entró el jueves en su día 38.

“Son los héroes que mantienen el sistema en funcionamiento, y no sé si el gobierno se da cuenta de en qué medida el tráfico aéreo y nuestra economía dependen de eso”, dijo Trainor.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.