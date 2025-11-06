Representación LGBTQ+ en la televisión crece gracias a series como "Abbott Elementary" y "Hacks"

Programas de televisión como “Abbott Elementary”, “Hacks”, “Heartstopper”, “The Last of Us” y “Yellowjackets” ayudaron a aumentar en un 4% el número de personajes LGBTQ+ en horario estelar en comparación con la temporada anterior, según un nuevo estudio del grupo de defensa GLAAD.

El estudio de este año “Where We Are on TV” (Dónde estamos en la televisión), publicado el jueves, contó 489 personajes LGBTQ en programas de transmisión, cable y streaming en horario estelar con guion, lo que representa un aumento de 21 personajes adicionales. Esto marca un impulso después de dos años de declive, pero sigue siendo muy inferior al récord de 637 personajes de 2021-2022.

Sarah Kate Ellis, presidenta y directora ejecutiva del grupo, advirtió que esos números podrían disminuir pronto: Más de 200 de los personajes LGBTQ+ contados este año, en programas como "Heartstopper", "Harlem" y "Elite", no regresarán debido a una serie de cancelaciones de series, finales o porque eran series limitadas.

Ellis escribe en el informe: “La narración nos une y este clima cultural y político actual exige que los creativos y ejecutivos redoblen sus esfuerzos por contar historias justas y precisas de personas LGBTQ”.

GLAAD agregó que el número de personajes transgénero en la televisión ha aumentado ligeramente desde el año pasado, alcanzando 33: 24 mujeres trans, siete hombres trans y dos personajes no binarios, pero solo cuatro personajes trans aparecen en series que han sido oficialmente renovadas.

El informe es la vigésima edición del seguimiento anual de GLAAD y muestra un notable salto desde solo 47 personajes LGBTQ+ en el primer estudio. Llega en un momento en que el presidente Donald Trump ha apuntado a personas transgénero y no binarias con una serie de órdenes ejecutivas, incluida una que declara la existencia de dos sexos inmutables, eliminando de los sitios web del gobierno la “ideología de género” y reinstaurando una prohibición a los miembros transgénero en el servicio militar.

Una encuesta reciente de Gallup encontró que el 9,3% de los adultos en Estados Unidos se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o algo diferente a heterosexual. El porcentaje se ha más que duplicado desde que Gallup midió por primera vez la identificación LGBTQ+ en 2012.

El estudio de GLAAD encontró que la representación en la transmisión y el cable ha disminuido continuamente, mientras que la programación en streaming vio un aumento de personajes LGBTQ+.

ABC tuvo la temporada pasada el mayor porcentaje de personajes LGBTQ+ regulares en la red, con un 12,9%, mientras que Netflix tuvo la mayor cantidad de personajes LGBTQ+ en streaming, con 177. Se encontró que los ocho principales servicios de streaming agregaron 45 personajes a los 327 del período anterior.

GLAAD destacó personajes LGBTQ+ en programas de televisoras como “Brilliant Minds” de NBC, que tiene un protagonista gay, los dramas de CBS “Matlock” y “Watson”, ambos con mujeres queer de apoyo, y personajes de conjunto en comedias como “Going Dutch” de Fox y “St. Denis Medical” de NBC.

En streaming, GLAAD citó “The Four Seasons”, “Arcane” y “Kaos” de Netflix, y “Clean Slate”, “Harlem” y “The Wheel of Time” de Amazon. Hulu, por su parte, tuvo “Mid-Century Modern”, “Big Boys” y “Wreck”.

El estudio encontró que el porcentaje de personajes de color aumentó ligeramente hasta el 51% de todos los personajes LGBTQ+ contados y, por segundo año consecutivo, solo un personaje LGBTQ+ fue representado como viviendo con VIH, pero ese personaje, en “Cris Miró” de HBO Max, no regresará.

En su estudio de 2019-20, GLAAD había pedido a la industria que alcanzara un 20% de representación de personajes LGBTQ+ vistos regularmente en las tres plataformas para 2025, y que asegurara que la mitad de los personajes LGBTQ+ en cada plataforma de televisión fueran personas de color dentro de los próximos dos años. El informe de este año no incluye un desafío vinculado a un porcentaje específico.

GLAAD dijo: “A medida que este estudio y la industria de la televisión han evolucionado, también lo han hecho nuestros puntos de referencia. Hay una necesidad de acción urgente y mejora hoy en todas las plataformas, ya que este nuevo estudio encuentra que una parte significativa de los personajes LGBTQ contados no regresará”.

