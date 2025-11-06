El avión de carga de UPS que se estrelló esta semana en Kentucky, EE. UU., y causó la muerte de al menos 12 personas, entre ellas un niño, tenía más de tres décadas de antigüedad y se le había dejado en tierra para reparaciones poco más de un mes antes del accidente.

El avión MD-11 acababa de ser reparado en septiembre por un problema crítico en el depósito de combustible y estuvo en tierra desde el 3 de septiembre hasta al menos el 18 de octubre, según los registros de vuelo obtenidos por el periódico The Wall Street Journal.

Al menos 12 personas murieron a consecuencia del accidente, entre ellas tres que iban a bordo del avión y un padre y su hijo que se encontraban en un desarmadero cercano al aeropuerto. Se está investigando la causa del accidente.

El accidente se produjo el martes, cuando uno de los motores del avión se desprendió de su ala izquierda durante el despegue, según informaron el miércoles funcionarios de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU.) en un comunicado de prensa. Acotaron que el motor fue encontrado en tierra en el aeropuerto.

Los investigadores también han encontrado las grabadoras de voz de la caja negra entre los restos del avión y las trasladarán a Washington D. C. para analizarlas.

Una imagen de satélite que muestra la rasgadura negra y el campo de escombros dejados por el avión de carga MD-11 de UPS que se estrelló en Kentucky el 4 de noviembre de 2025 ( Vantor )

El impactante video muestra el avión de carga volando muy bajo y muy inclinado hacia un lado antes de entrar en contacto con el suelo y estallar en una enorme bola de fuego.

Al parecer, se inició un incendio en el ala izquierda justo antes de estrellarse. Los investigadores están trabajando para determinar cómo se encendió el fuego.

Las fotos por satélite del lugar del accidente tomadas por la empresa de inteligencia de datos Vantor muestran que el avión dejó una larga cicatriz negra y un rastro de escombros a lo largo del suelo.

Las fotos también muestran el lugar donde el avión atravesó la parte superior de un almacén de UPS, dejando un corte de 90 m de largo en las instalaciones.

Esta imagen de satélite de Vantor muestra un tajo de 90 m en el tejado de un almacén de UPS provocado por el avión de carga MD-11 al pasar sobre el edificio ( Vantor )

Fotos proporcionadas por Vantor muestran un estacionamiento en las instalaciones de UPS en la ciudad de Louisville antes y después de que un avión de carga MD-11 se estrellara y arrasara la zona, dejando tras de sí automóviles carbonizados y escombros ( Vantor )

El martes, UPS emitió un comunicado en el que afirmaba que estaba colaborando con la NTSB y la FAA (Administración Federal de Aviación de EE. UU.) en su investigación, y que se interrumpirían las operaciones en el centro de paquetería Worldport de Louisville.

La planta de Louisville es la mayor de la empresa y da empleo a más de 20.000 personas en la región. Gestiona 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

El MD-11 que se estrelló fue construido en 1991 por la contratista de defensa McDonnell Douglas —que ahora es propiedad de Boeing— y fue comprado y convertido en avión de carga por UPS en 2006, según los registros de aviación.

Los MD-11 se utilizan principalmente como aviones de carga. Tienen el segundo peor historial de seguridad de todos los aviones comerciales actualmente en servicio, según un informe elaborado por Boeing sobre datos de seguridad del sector de abril.

Fuego y humo en el lugar donde se estrelló un avión de carga de UPS cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali el 4 de noviembre de 2025 en Louisville, Kentucky. El avión, cargado de combustible, se estrelló poco después de despegar; se había emitido una orden de resguardo para la aeronave en un radio de 8 km del aeropuerto ( Getty Images )

No se había producido ningún incidente mortal con un MD-11 desde 2009.

Muchos aviones de pasajeros en desuso encuentran una nueva vida como aviones de carga. Una vez que un avión de pasajeros ha estado en uso entre 20 y 30 años, suele venderse a compañías que operan aviones de carga, donde, con un mantenimiento regular, puede seguir volando durante años.

UPS opera aproximadamente 29 aeronaves MD-11 entre su flota de aproximadamente 291 aviones en propiedad, según el Wall Street Journal. La empresa ya retiró dos de sus aviones en el segundo trimestre del año, y tenía previsto retirar uno más, según una declaración de valores de octubre.

