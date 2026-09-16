La jefa de la UE pide un mecanismo de seguridad para responder a incidentes con drones y sabotajes

La Unión Europea necesita un mecanismo similar al de la OTAN para responder mejor a incidentes con drones, actos de sabotaje y ciberataques en toda Europa, muchos de los cuales se atribuyen a Rusia, afirmó el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Europa necesita su propio manual de respuesta contra amenazas híbridas. Necesitamos con urgencia un consenso sobre cómo responder a ciertos incidentes”, en particular a actos que “quedan por debajo de una agresión armada, pero claramente amenazan nuestra seguridad nacional”, señaló Von der Leyen.

Funcionarios en Alemania, Dinamarca y Polonia han acusado en las últimas semanas a Rusia de estar involucrada en incursiones de drones, sabotaje, incendios provocados, vigilancia de instalaciones de defensa y planes para usar un dron que transportara explosivos para atacar un aeropuerto.

Aviones de combate italianos en un despliegue de la OTAN derribaron un dron sobre Lituania, miembro de la UE, a principios de esta semana, la primera vez que se derriba uno en su espacio aéreo. Se creía que había entrado desde Bielorrusia, aliada de Rusia.

Pero Europa y la OTAN están teniendo dificultades para determinar cuál es la mejor manera de responder a actos que no llegan a ser una agresión abierta.

Von der Leyen explicó que el sistema debería ser similar al Artículo 4 del tratado fundacional de la OTAN, que permite a los países que creen que su territorio está bajo amenaza convocar reuniones de emergencia.

“Cuando sea activado por un estado miembro, todos los estados miembros se reunirían, para coordinar una respuesta europea, para disuadir una mayor escalada y para mitigar el impacto”, dijo.

El Artículo 4 de la OTAN es separado del Artículo 5, la garantía de seguridad colectiva que obliga a todos los países miembros a acudir en ayuda de un aliado bajo ataque.

Von der Leyen también dijo que la Comisión de la UE también “expondrá nuestras ideas para hacer realidad un Consejo de Seguridad Europeo”. Involucraría a otros socios internacionales como Reino Unido, Canadá, Noruega y Ucrania, dijo. No se proporcionaron detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.