Presidenta de Costa Rica despide a canciller por no informarle reunión de "Escudo de las Américas"

El canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, fue despedido el jueves por la presidenta Laura Fernández por no informarle de la reunión del “Escudo de las Américas” celebrada en Nueva York el 22 de septiembre y que fue liderada por el mandatario estadounidense Donald Trump, anunció el gobierno.

Mientras Fernández visitaba al mandatario colombiano Abelardo de la Espriella en Bogotá esa fecha, Tovar tomó parte de la reunión en Nueva York junto a representantes de los 15 países que integran la coalición multinacional de cooperación en seguridad e intercambio impulsada por Trump.

“Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora Presidente de la República. Esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico”, indicó la Casa Presidencial en un comunicado de prensa.

Indicó que la participación del país centroamericano fue gestionada “de manera inadecuada” por parte de Tovar, pues para la presidenta la participación en la iniciativa es “fundamental” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El ahora exministro reaccionó a su salida con un comunicado en el que evitó entrar en controversia con la presidenta, a quién agradeció la oportunidad de ocupar el cargo, aunque recalcó la importancia de las actividades que se han desarrollado durante la última semana en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

“La situación de estos días refleja la importancia de la Semana de Alto Nivel de la ONU en medio de los desafíos actuales del mundo y particularmente ante la posibilidad real de asegurar la histórica elección de la compatriota Rebeca Grynspan como Secretaria General de Naciones Unidas”, señaló Tovar.

Fernández había anunciado desde la semana anterior que no asistiría a las actividades en Nueva York por “motivos de agenda”, entre ellos la visita que realizó a Colombia.

Tovar fue ministro de Comercio Exterior durante la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) y era considerado una de las figuras fuertes de la continuidad, principalmente por su impulso al Tratado de Libre Comercio con Israel, que aún está en trámite en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.

Fernández, quien asumió en mayo, anunció que el cargo de canciller recaerá temporalmente sobre la actual ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos, quien también se encuentra participando de las actividades de la ONU en Nueva York.