EEUU retira más de 83 toneladas de carne por falta de inspección

Más de 83 toneladas de carne están siendo retiradas del mercado en todo Estados Unidos porque los productos no fueron inspeccionados adecuadamente por las autoridades federales y se enviaron con etiquetas de inspección falsificadas, informó el Departamento de Agricultura.

Star Meat Delivery Inc., con sede en Lucama, Carolina del Norte, está retirando del mercado más de 75.750 kilogramos (167.000 libras) de carne cruda de cerdo, res y cabra en todo el país. El departamento indicó que esa cifra podría aumentar a medida que continúe su investigación.

La agencia señaló que los alimentos producidos sin inspección pueden contener alérgenos, bacterias dañinas u otros contaminantes, al anunciar el retiro el martes. Hasta ahora, no ha habido reportes confirmados de enfermedades o lesiones por las carnes.

La carne en cuestión se produjo “en varias fechas” antes del 22 de septiembre y tiene etiquetas de inspección que llevan falsamente un número de establecimiento —EST. 1363— que, según la agencia, “no cuenta con una autorización federal de inspección”. Sin embargo, algunas de las unidades compradas podrían no llevar ese etiquetado porque las tiendas minoristas pudieron haber aplicado sus propias etiquetas con precios e instrucciones de manipulación segura, advirtió la agencia.

Los productos se enviaron al distribuidor de Georgia A&D Foods para su distribución a establecimientos minoristas y restaurantes en todo el país.

El departamento indicó que los productos deben considerarse mal etiquetados y no seguros para el consumo, y que deben desecharse o devolverse al lugar de compra.

La agencia explicó que el problema se detectó durante las revisiones rutinarias del Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos. No está claro si alguien ha sido arrestado o acusado penalmente.

Star Meat Delivery, en un comunicado publicado en su página de Facebook el jueves, rechazó la idea de que los sellos de inspección en sus productos hubieran sido falsificados de alguna manera. Afirmó que el número de establecimiento en cuestión fue “reservado legítimamente” como parte del proceso de solicitud mientras busca la aprobación para procesar y envasar carne para el distribuidor de Georgia.

Star Meat manifestó que ese proceso de aprobación aún está en curso, aunque la carne involucrada se obtuvo de un proveedor inspeccionado por el departamento.

“Ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery fue etiquetado incorrectamente, y ningún otro producto vendido por Star Meat Delivery forma parte del retiro del mercado que se ha emitido”, señaló la empresa. “Estamos cooperando plenamente con las autoridades correspondientes para finalizar la solicitud y estamos siguiendo los procedimientos de retiro que se han establecido”.

La agencia federal no respondió al comunicado de Star Meat.

Los retiros del mercado provocados por sellos de inspección falsificados son relativamente raros, según Keith Schneider, profesor de inocuidad alimentaria en la Universidad de Florida en Gainesville.

“Esto es alguien tomando un atajo”, comentó. “Existen sistemas para detectar este tipo de cosas y parece que el sistema funcionó como estaba previsto. No se pueden saltar las inspecciones”.

El año pasado, se retiraron del mercado unos 14.500 kilogramos (unas 32.000 libras) de carne, incluidos chorizo, chuletas de cerdo y costillas, producidas por Sabrositos Hondurenos, de Nueva Jersey, después de que el departamento determinara que tenían etiquetas de inspección falsas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.