Un dron ruso impacta un tren cerca de la frontera Ucrania-Polonia

Un dron ruso impactó el domingo un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia poco después de que pasaron por allí altos funcionarios de visita —entre ellos los ex primeros ministros del Reino Unido y Suecia—, informó el operador ferroviario estatal de Ucrania.

Según Ukrzaliznytsia, un tren diplomático que transportaba a Boris Johnson, Carl Bildt y asesores de seguridad de varios estados de la Unión Europea había salido deliberadamente de la estación de Yahodyn antes de lo previsto. Los visitantes regresaban de una conferencia de seguridad en Kiev.

“Es muy probable que el objetivo previsto del dron ruso fuera, de hecho, el tren diplomático, que había salido de la estación antes de lo programado”, indicó la empresa por Telegram.

Bildt, el ex primer ministro sueco, compartió en X un video del ataque en la estación de Yahodyn, cerca del cruce fronterizo Yahodyn-Dorohusk con Polonia.

“Este no era nuestro tren, sino el que iba apenas unos minutos detrás de nosotros, junto al cruce fronterizo con Polonia”, señaló Bildt. “Fue evacuado cuando se acercó el dron ruso y nadie resultó herido. Un sistema de seguridad muy bueno. Nuestro tren solo recibió una advertencia de evacuación”.

Bildt, Johnson y otros pasajeros estuvieron en Kiev para la conferencia Yalta European Strategy, un encuentro anual de líderes y expertos de los ámbitos de la política, los negocios, la seguridad y los medios.

Según Ukrzaliznytsia, otro tren, con el exdirector de la CIA, David Petraeus, a bordo, todavía estaba en la estación de Yahodyn cuando impactó el dron.

No hubo reportes de víctimas en ninguno de los trenes.

Ukrzaliznytsia indicó que esto “ajusta constantemente los horarios de los trenes” para protegerse de ataques.

Johnson escribió en una publicación en X: “No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionaria en la frontera con Polonia esta mañana”.

“Lo que sí podemos decir con certeza es que este es el tipo de ataque aleatorio y sin sentido que los ucranianos soportan todos los días, incluso en los ferrocarriles civiles”, agregó el ex primer ministro británico.

Más temprano el domingo, un dron ruso alcanzó un camión a casi un kilómetro del territorio polaco, según los guardias fronterizos, lo que obligó al cierre temporal del cruce Yahodyn-Dorohusk.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.