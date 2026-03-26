Según las autoridades, una asistente de vuelo de American Airlines desapareció durante una escala nocturna en Colombia.

Eric Fernando Gutiérrez Molina, radicado en Dallas-Fort Worth, llegó a Medellín el sábado por la noche en un vuelo procedente de Miami y tenía previsto regresar al día siguiente, según informaron medios locales.

La noticia fue difundida en X por Alejandro Murcia, un funcionario electo radicado en Estados Unidos que representa a los colombianos en el exterior, quien pidió ayuda para localizar a Molina. “Su familia está desesperada”, escribió.

Según Sharom Gil, amiga cercana de Molina, la mujer de 32 años decidió salir a algunos bares de la zona. Allí habría conocido a dos hombres en una discoteca antes de decidir “seguir la fiesta en otro lugar”.

Gil declaró a Telemedellín que Molina nunca regresó a su hotel y que, desde entonces, se desconoce su paradero.

Un asistente de vuelo de American Airlines desapareció durante una escala nocturna en Colombia, según informaron las autoridades. Eric Fernando Gutiérrez Molina, radicado en Dallas-Fort Worth, llegó a Medellín el sábado por la noche en un vuelo procedente de Miami y debía regresar al día siguiente ( X/Alejandro Murcia )

Según informó Telemedellín, envió un mensaje en la madrugada del domingo diciendo que estaba en un Airbnb en el barrio El Poblado y, desde ese momento, sus amigos perdieron contacto con él.

“No sabemos nada más”, dijo Gil al medio. “Logramos ubicar el teléfono en una zona residencial de Medellín, pero no hemos podido comunicarnos con él y nuestros mensajes ya no le llegan”.

Se han presentado denuncias por desaparición tanto en Dallas como en Medellín y, según se informó, American Airlines ya notificó del caso a la embajada de Estados Unidos en Colombia.

“Estamos colaborando con las autoridades policiales locales en su investigación y haciendo todo lo posible para apoyar a la familia de nuestro empleado durante este difícil momento”, señaló American Airlines en un comunicado compartido con The Independent.

The Independent también se puso en contacto con el Departamento de Policía de Dallas para solicitar comentarios sobre la desaparición de Molina.

En abril de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje en la que recomendaba a los ciudadanos estadounidenses “reconsiderar viajar” a Colombia.

“Los delitos violentos son frecuentes en muchas zonas del país”, indica el comunicado. “Entre ellos se incluyen homicidios, agresiones y robos. En algunas áreas también opera el crimen organizado, que participa en actividades como extorsión, robo y secuestro”.

La advertencia sigue vigente.

Traducción de Leticia Zampedri