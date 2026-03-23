Un avión de Air Canada colisionó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche del domingo 22 de marzo, en un accidente que dejó dos muertos y decenas de heridos.

El impacto ocurrió en plena pista, donde el vehículo de emergencia atendía a otra aeronave. Como consecuencia, murieron el piloto y el copiloto del vuelo.

Además, cerca de 40 pasajeros y tripulantes fueron trasladados de urgencia a hospitales de la zona, algunos con heridas de gravedad.

En medio del caos, los equipos de rescate hallaron con vida a una azafata en tierra, aún sujeta a su asiento, tras haber sido expulsada por una abertura en el fuselaje. Según los reportes, sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Traducción de Leticia Zampedri