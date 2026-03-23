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Tragedia en LaGuardia: video registra impactantes imágenes del accidente que dejó dos víctimas fatales

Autoridades investigan el choque en pista que dejó dos pilotos muertos tras el impacto con un vehículo de emergencia

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Video capta el momento en que un avión impacta un camión de bomberos en LaGuardia
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Un avión de Air Canada colisionó contra un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche del domingo 22 de marzo, en un accidente que dejó dos muertos y decenas de heridos.

El impacto ocurrió en plena pista, donde el vehículo de emergencia atendía a otra aeronave. Como consecuencia, murieron el piloto y el copiloto del vuelo.

Además, cerca de 40 pasajeros y tripulantes fueron trasladados de urgencia a hospitales de la zona, algunos con heridas de gravedad.

En medio del caos, los equipos de rescate hallaron con vida a una azafata en tierra, aún sujeta a su asiento, tras haber sido expulsada por una abertura en el fuselaje. Según los reportes, sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

Traducción de Leticia Zampedri

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