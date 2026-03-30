Cuba recibe petróleo vital de Rusia tras autorización de EE. UU. en plena crisis

Cuba se prepara para recibir 730.000 barriles de petróleo, un envío crucial que llega tras una inesperada autorización de Estados Unidos, marcando un giro en su política de cerco energético hacia la isla.

La llegada del combustible es vital, ya que la nación caribeña no ha recibido suministros desde enero. Esta escasez ha exacerbado una profunda crisis económica, sumiendo a la población en prolongados apagones y un severo desabastecimiento de alimentos y medicinas.

El buque ruso Anatoly Kolodkin, que transporta el crudo, "navega por aguas al norte de Cuba con destino al puerto de Matanzas a donde arribará en las próximas horas", según informó la televisión estatal.

Matanzas, ubicada al noroeste, es un punto estratégico clave para la importación de petróleo, dado que Cuba solo produce el 40 % del combustible que requiere, dependiendo del resto de adquisiciones externas.

Esta escasez ha exacerbado una profunda crisis económica, sumiendo a la población en prolongados apagone ( AP Foto/Ramón Espinosa )

“Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la isla que buscan asfixiar el suministro de crudo”, dijo el portal oficial Cubadebate al dar a conocer la noticia.

El buque está sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido debido a la guerra en Ucrania.

El presidente Donald Trump aseguró el domingo que no tiene “ningún problema” con la llegada del buque petrolero ruso a la isla.

Trump impuso un cerco energético a Cuba a comienzos de año con el propósito de presionar un cambio de modelo político. Dijo además que estaba dispuesto a “tomar” la isla, que atraviesa la peor crisis de su historia reciente.

“Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró Trump a periodistas la víspera.

La Habana y Washington reconocieron que mantienen conversaciones, pero se desconoce su contenido. Países latinoamericanos y europeos rechazaron el cerco energético y advirtieron sobre las consecuencias humanitarias para la isla.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el lunes que Rusia ya había conversado con Estados Unidos sobre su envío de petróleo a Cuba. “Rusia considera que es su deber no permanecer al margen, sino brindar la asistencia necesaria a nuestros amigos cubanos”, dijo a periodistas.

Por su parte, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el lunes en su conferencia matutina que su país seguirá ayudando en términos humanitarios al pueblo cubano y que “se está trabajando” con las autoridades de la isla sobre los acuerdos comerciales para el envío de petróleo, pero no dio detalles.

Sheinbaum indicó que hay empresas privadas en Cuba, como hoteles, que “están buscando a privados que le quieran llevar los combustibles” y que se acercaron a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) para comprarle crudo: Detalló que esas solicitudes se están revisando.