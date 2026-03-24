Especialista explica cómo una azafata sobrevivió tras ser proyectada fuera del avión en accidente de LaGuardia

Una azafata sobrevivió tras ser expulsada del avión de Air Canada que colisionó con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, según confirmó su hija el lunes.

Sarah Lepine explicó que su madre, Solange Tremblay, sufrió múltiples fracturas en una pierna y necesitará cirugía, aunque se encuentra fuera de peligro. “Es un auténtico milagro”, declaró a la cadena canadiense TVA Nouvelles. “Todavía intento entender cómo ocurrió todo, pero claramente tiene un ángel de la guarda”.

El avión, que transportaba a más de 70 personas, estaba aterrizando cuando impactó contra un camión de bomberos que acudía a asistir a otra aeronave el domingo por la noche. La parte delantera del aparato quedó destruida y el piloto y el copiloto murieron en el choque.

El experto en seguridad aérea Jeff Guzzetti también calificó la supervivencia de la azafata como “un milagro”, teniendo en cuenta la magnitud de los daños en la parte frontal del avión.

Según explicó, la tripulante probablemente se benefició de estar sentada en un asiento con cinturón de seguridad de cuatro puntos, similar al que utilizan los pilotos. “El asiento de la azafata es una especie de asiento auxiliar que se pliega y está atornillado a la pared, en la misma estructura donde se encuentra la cabina de mando”, señaló Guzzetti, exinvestigador federal de accidentes aéreos.

“Es un asiento muy resistente”, añadió. “Está diseñado para soportar impactos más fuertes que los asientos de pasajeros, porque los auxiliares de vuelo deben estar en condiciones de ayudar a evacuar a los ocupantes tras un accidente”.

Casos similares se han registrado en otros incidentes. En 2013, al menos dos auxiliares de vuelo resultaron heridas tras ser expulsadas de un avión de Asiana Airlines que se estrelló contra un muro de contención durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional de San Francisco. En ese accidente, que involucró a 291 personas a bordo, murieron tres niñas.

Traducción de Leticia Zampedri