Nestlé se pronuncia sobre KitKat tras el robo de más de 12 toneladas en atraco de gran envergadura

Nestlé ha publicado una actualización sobre el suministro de chocolates KitKat después de que más de doce toneladas fueran robadas en un importante atraco.

Un camión que transportaba 413.793 barras de la nueva gama de KitKat partió del centro de Italia para distribuir el chocolate por toda Europa, pero nunca llegó a su destino final previsto en Polonia, según reveló el sábado el gigante suizo de la alimentación.

El vehículo y la mercancía siguen desaparecidos. Nestlé no reveló dónde se había perdido exactamente el camión.

En un comunicado aparte emitido el sábado, KitKat informó que las barras de chocolate extraviadas se pueden rastrear mediante un código de lote único. Quienes escaneen los números de lote del chocolate robado recibirán instrucciones sobre cómo contactar a KitKat.

open image in gallery Nestlé indicó que los precios de los productos de confitería habían subido un 10,6 % durante el trimestre ( PA Wire )

En una nueva actualización publicada el domingo, un portavoz de Nestlé dijo: “Podemos confirmar que 12 toneladas de productos KitKat fueron robadas mientras estaban en tránsito entre nuestra fábrica en el centro de Italia y su destino en Polonia”.

“Estamos colaborando estrechamente con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro para investigar. La buena noticia es que no hay motivos de preocupación para la seguridad de los clientes, y el suministro no se ve afectado”, explicó el vocero.

open image in gallery Switzerland-Candy Bars Stolen ( Copyright 2018 The Associated Press. Todos los derechos reservados. )

El año pasado, Nestlé dio a conocer sus planes para recortar alrededor de 16.000 puestos de trabajo en todo el mundo, y recurrir a la automatización para ayudar a reducir costes.

El director del gigante de bienes de consumo afirmó que necesitaban “cambiar más rápido” y asegurar su futuro “como líderes en [su] industria”.

Nestlé, que también fabrica marcas de alimentos para el hogar como Nescafé y Cheerios, cuenta con aproximadamente 277.000 empleados en países de todo el mundo.

Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé en aquel momento, dijo: “El mundo está cambiando y Nestlé necesita cambiar más rápido”.

“Esto implicará tomar decisiones difíciles pero necesarias para reducir la plantilla durante los próximos dos años. Lo haremos con respeto y transparencia”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello