Tren experimental chino alcanza los 800 km/h en segundos y habría establecido un nuevo récord mundial

Un tren experimental de alta velocidad en China batió su propio récord mundial de aceleración al pasar de cero a 800 km/h en unos cinco segundos, un avance que podría abrir el camino al transporte terrestre de velocidad ultrarrápida.

El tren de levitación magnética, o maglev, alcanzó los 800 km/h desde cero en solo 5,3 segundos durante una prueba en una pista de un kilómetro del Laboratorio Donghu, en la provincia china de Hubei.

Los trenes maglev utilizan fuerzas magnéticas para elevarse ligeramente sobre las vías, lo que elimina la fricción asociada al contacto. A su vez, una onda magnética generada por bobinas instaladas alrededor de la vía impulsa el vehículo.

Los investigadores chinos también demostraron que el tren no solo podía alcanzar velocidades extremas, sino también detenerse de forma controlada. Tras llegar a los 800 km/h, el sistema de frenado redujo la velocidad de forma progresiva hasta detener el tren con suavidad en una distancia de unos 200 metros.

open image in gallery Un tren de alta velocidad en Nantong, provincia de Jiangsu, China ( AFP/Getty )

Fue la tercera vez en seis meses que el mismo tren batió el récord mundial de aceleración de un maglev en distancias cortas.

El tren, de 1,1 toneladas, se probó por primera vez en junio de 2025, cuando alcanzó unos 650 km/h en siete segundos y estableció un récord mundial. En pruebas posteriores volvió a superar su propia marca al llegar a unos 700 km/h y luego a 798 km/h, con tiempos cada vez menores.

Durante los ensayos, los investigadores llevaron al límite varias tecnologías clave, entre ellas el suministro de energía de alta potencia, la propulsión electromagnética, el control de levitación a alta velocidad y el frenado de emergencia, según informó la cadena estatal CCTV.

Los trenes maglev que operan en China y Japón circulan a unos 320 km/h. Por su parte, el Fuxing de China, señalado como el tren maglev comercial más rápido del mundo, alcanza una velocidad máxima de 350 km/h.

Investigadores de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China también desarrollan trenes maglev de velocidad ultrarrápida, uno de los cuales alcanzó los 697 km/h en apenas dos segundos durante una prueba.

open image in gallery Un tren de alta velocidad circula por vías elevadas en Nankín, provincia de Jiangsu, China, el 25 de enero de 2026 ( AFP/Getty )

Aunque la tecnología en su etapa actual no está diseñada para transportar pasajeros, los investigadores esperan que sus principios puedan aplicarse en el futuro a sistemas de lanzamiento de cohetes y aviones de combate.

Además, científicos chinos desarrollan una tecnología maglev similar para que trenes de velocidad ultrarrápida circulen dentro de tubos de baja presión o al vacío. Sin embargo, el proyecto todavía enfrenta varios desafíos, como los costos de infraestructura, la seguridad de los pasajeros y la construcción de vías alineadas con precisión a lo largo de grandes distancias.

Traducción de Leticia Zampedri