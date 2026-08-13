Taiwán ralentiza brevemente su internet móvil a solo texto como parte de maniobras de defensa

Durante 30 minutos el jueves, internet funcionó a paso de tortuga en algunas zonas de Taiwán.

La ralentización afectó a residentes en la capital, Taipéi, y en otras seis ciudades y localidades, dentro de la última fase de las maniobras militares anuales Han Kuang, unos ejercicios que comenzaron la semana pasada y buscan simular una respuesta ante una posible invasión militar china.

Los operadores de telecomunicaciones redujeron el tráfico web móvil a 256 Kbps, lo que dificultó intercambiar cualquier cosa que no fueran mensajes de texto. Normalmente, en las principales ciudades hay 5G.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, se disculpó con la población por las molestias.

“Pedimos su comprensión y apoyo, ya que se trata de un simulacro necesario”, afirmó.

Taiwán ha incrementado la intensidad de los ejercicios Han Kuang, incorporando a reservistas y a más civiles en las maniobras, haciendo hincapié en escenarios reales. Antes, los simulacros de resistencia urbana en Taipéi pasaban en gran medida desapercibidos porque no eran disruptivos: por ejemplo, los de ataque aéreo contra estaciones de metro no frenaban el flujo de pasajeros.

Este año, la integración de la población civil y la coordinación con los gobiernos locales fueron una parte clave de las maniobras, de acuerdo con el diario Taipéi Times.

En una estación del metro del capital, los pasajeros esperaron el jueves por la tarde a que los dejaran salir después de que las puertas se hubiesen cerraran como parte de los simulacros de ataque aéreo.

Allen Hsieh, un turista de Hong Kong que estuvo entre quienes tuvieron que esperar 30 minutos para poder salir de la estación, comentó que el simulacro le pareció convincente.

“El ejercicio no me causó ninguna molestia. Sé que Taiwán necesita realizar ejercicios, dada la situación actual. Puedo entenderlo”. apuntó Hsieh. “No esperaba que fuera tan real. Pensé que solo recibiría mensajes de texto”.

Lai también visitó un hospital en el que se simulaba la reubicación de sus operaciones críticas a instalaciones subterráneas como parte de las maniobras.

Taiwán está intensificando sus ejercicios y sus compras de defensa en respuesta al aumento de las tensiones con China, que reclama la isla como propia. Beijing envía aviones militares, así como barcos de la Guardia Costera y otras embarcaciones hacia la isla a diario, y de vez en cuando realiza ejercicios militares a gran escala.

Entre el miércoles y el jueves por la mañana, 18 aviones de guerra y 11 buques de la armada china operaron alrededor de Taiwán, informó el Ministerio de Defensa de la isla.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.