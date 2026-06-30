La actividad fabril de China crece en junio impulsada por exportaciones tecnológicas

La actividad manufacturera de China aceleró el ritmo en junio, según una encuesta oficial publicada el martes, ya que la demanda de hardware para inteligencia artificial mantuvo las exportaciones.

El índice oficial de gerentes de compras del sector manufacturero, o PMI, se expandió a 50,3 desde 50 en mayo, por encima de las expectativas de los economistas, según la Oficina Nacional de Estadísticas. Eso ocurre pese a las preocupaciones de que la economía china esté perdiendo impulso.

En una escala de 0 a 100, una lectura por encima de 50 refleja expansión, mientras que por debajo de 50 indica contracción.

El subíndice de nuevos pedidos subió a 51,2 en junio desde 49,9 en mayo, y el subíndice de producción también se expandió a 51,4 desde 51,2.

“La economía china ha recuperado algo de impulso últimamente. Pero esto sigue dependiendo en gran medida de las exportaciones y de la tecnología relacionada con la IA”, escribió en una nota el martes Julian Evans-Pritchard, jefe de economía de China en Capital Economics. “La demanda externa sigue siendo el principal motor de crecimiento del sector manufacturero de China”.

Huo Lihui, estadístico jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, señaló en un comunicado que los datos de junio reflejaron que el clima económico de China se estaba calentando.

Sin embargo, algunos economistas advirtieron que los consumidores chinos se han mantenido cautos tras una caída del sector inmobiliario que se prolongó durante años y que la demanda interna sigue débil.

Lynn Song, economista jefe para Gran China en ING Bank, afirmó que sería beneficioso contar este año con un mayor apoyo de políticas por parte del gobierno chino para ayudar a impulsar el consumo y la inversión internos, y que eso podría contribuir a evitar un patrón de crecimiento cada vez más desequilibrado.

Los líderes chinos han fijado un objetivo de crecimiento económico de 4,5% a 5% para el conjunto de este año, y los economistas prevén que el país probablemente cumpla esa meta con la ayuda del auge de las exportaciones vinculadas a la IA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.