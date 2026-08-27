Inundaciones mortales en Nepal: mapa muestra las zonas afectadas a lo largo de la frontera con el Tíbet

Cerca de 1.500 personas permanecen desaparecidas en Nepal y el Tíbet, según informaron las autoridades este jueves, mientras los equipos de rescate utilizan helicópteros para recorrer un valle del Himalaya devastado por las inundaciones repentinas del día anterior.

La policía de Nepal advirtió que el número de muertos, que ya asciende a cientos, podría seguir creciendo a medida que los equipos de búsqueda y rescate logren acceder a las zonas que permanecen aisladas desde el miércoles.

En Nepal, al menos 826 personas continúan desaparecidas y cerca de 600 de ellas son extranjeras, de acuerdo con datos de la policía y las autoridades de turismo. Entre los viajeros cuyo paradero aún se desconoce hay ciudadanos de más de dos decenas de países.

open image in gallery La línea roja punteada muestra el recorrido de las inundaciones a lo largo de los ríos Bhotekoshi y Trishuli ( The Independent )

Entre los extranjeros desaparecidos en Nepal, el grupo más numeroso corresponde a ciudadanos de India, con 177 personas, seguido por 63 de Estados Unidos, 34 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá.

En el Tíbet, la situación también es crítica. En el condado de Gyirong, 558 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 260 extranjeros, según informó la cadena estatal china CCTV.

Los primeros análisis apuntan a que el desastre comenzó cuando un desprendimiento de hielo y rocas cayó sobre el río Lhende. Este afluente se une al Bhotekoshi unos 20 kilómetros al noreste del paso fronterizo de Rasuwagadhi, que conecta Nepal con el Tíbet, según un análisis preliminar de imágenes satelitales citado por las autoridades nepalíes de gestión de desastres.

open image in gallery Imágenes satelitales del antes y el después muestran el desprendimiento de rocas y hielo en un valle de alta montaña de Nepal tras el desastre en la frontera con China ( Planet Labs PBC )

El desprendimiento generó una poderosa corriente de escombros que avanzó por el río Lhende hasta desembocar en el Bhotekoshi y, posteriormente, en el Trishuli. A su paso, la crecida arrastró enormes cantidades de lodo, rocas y agua por la ciudad fronteriza de Gyirong, en el Tíbet, antes de alcanzar el distrito nepalí de Rasuwa.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda, las autoridades chinas advirtieron sobre una nueva amenaza: un lago que permanece represado aguas arriba del paso fronterizo, en el condado de Gyirong. Según indicaron, el riesgo de que el agua se libere podría dificultar aún más las labores de rescate.

La fuerza de la inundación dejó una estela de destrucción en varias comunidades. Manakamana y Khadga Bhanjyang, dos aldeas situadas directamente en el recorrido de la crecida, quedaron prácticamente arrasadas.

Más abajo, las aguas avanzaron por los distritos de Nuwakot y Dhading. Allí, numerosas familias se reunieron cerca de un centro de entrenamiento del ejército que fue habilitado como base para coordinar las operaciones de rescate en helicóptero.

open image in gallery Vista aérea de viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

Los sobrevivientes relataron que la crecida llegó prácticamente sin previo aviso y apenas les dio tiempo para ponerse a salvo.

Keshav Prasad Baral, de 68 años, contó desde el hospital que intentó rescatar a su esposa mientras el lodo invadía su vivienda. “A medida que se acercaba, el nivel subía cada vez más”, recordó.

“Intenté tomar a mi esposa de la mano y llevarla hasta la terraza, pero el lodo se la llevó”, relató Baral, quien cuatro horas después fue evacuado en helicóptero a un lugar seguro.

Otro sobreviviente contó que logró salvarse al aferrarse a un árbol de mango, mientras observaba cómo la corriente arrasaba la casa en la que había estado trabajando.

open image in gallery Una composición de imágenes satelitales muestra Manakamana antes y después de las inundaciones repentinas ( Reuters )

Más de 5.000 efectivos del ejército y la policía fueron desplegados para buscar sobrevivientes y recuperar cuerpos, según informó Raja Ram Basnet, portavoz del Ejército de Nepal.

Al mismo tiempo, helicópteros distribuyen tiendas de campaña, alimentos y otros suministros de emergencia enviados por India a las comunidades que quedaron aisladas tras el desastre.

El impacto de la crecida, sin embargo, se extiende mucho más allá de las zonas inicialmente afectadas en Nepal. La Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres de India informó que se detectó un aumento repentino del caudal del río Trishuli en Furke Khola, a unos 160 kilómetros de la frontera india, y advirtió que la crecida podría continuar avanzando río abajo hasta alcanzar el río Gandak.

open image in gallery Una composición de imágenes satelitales muestra Tupche antes y después de las inundaciones repentinas ( Reuters )

Como medida preventiva, India desplegó equipos de respuesta ante desastres en zonas vulnerables de los estados de Bihar y Uttar Pradesh, ante la posibilidad de que la crecida continúe avanzando río abajo.

En un primer momento, algunos reportes apuntaron a que un terremoto había provocado el colapso de hielo y rocas. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) aclaró que la señal de magnitud 4,4 detectada inicialmente correspondía al propio derrumbe y no a un sismo independiente que hubiera desencadenado el desastre.

“Se trata de un desastre muy particular por su intensidad y rapidez, con un patrón de impacto muy definido sobre las comunidades y sobre las tareas de respuesta y recuperación”, explicó Nader Naderpajouh, director del laboratorio de investigación Organising Risk and Resilience y de la Escuela de Gestión de Proyectos de la Universidad de Sídney.

open image in gallery Un puente colapsado y viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 ( AFP/Getty )

Según el experto, los primeros informes apuntan a una acumulación de agua en el glaciar como posible origen de la inundación y el deslizamiento. Además, advirtió que el calentamiento global podría aumentar el riesgo de que se produzcan desastres similares en el futuro.

“Con el calentamiento global, se espera que este tipo de desastres vuelva a repetirse”, señaló. Por ello, Naderpajouh consideró necesario implementar sistemas de alerta temprana similares a los desarrollados para detectar tsunamis después de la catástrofe del océano Índico de 2004.

open image in gallery Integrantes de un equipo de rescate entre el lodo y los escombros tras las devastadoras inundaciones en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026 ( Reuters )

La magnitud del desastre también movilizó a la comunidad internacional. Estados Unidos anunció el envío de un asesor especializado en respuesta ante emergencias y 500.000 dólares en ayuda, mientras que Canadá, Australia y Naciones Unidas también ofrecieron apoyo.

Por su parte, el primer ministro de India, Narendra Modi, habló con su homólogo nepalí, Balendra Shah, para expresarle sus condolencias y asegurarle que su país brindará “toda la asistencia humanitaria posible”.

Traducción de Leticia Zampedri