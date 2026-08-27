Inundaciones en Nepal resaltan crecientes riesgos de glaciares en una región que va calentándose

La mortífera inundación en Nepal probablemente fue causada por un enorme fragmento de un glaciar que se desprendió y tapó temporalmente un río, según investigaciones preliminares de científicos. Eso pudo haber provocado que el agua acumulada se precipitara río abajo con una fuerza enorme unas horas después, sugirieron.

Los científicos aún están reuniendo información a partir de datos satelitales y a nivel del terreno para determinar con exactitud qué ocurrió y qué causó la inundación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó de un colapso glaciar de magnitud 5,2 que envió escombros río abajo con un impacto catastrófico en las comunidades. Señaló que su determinación se basó en datos de estaciones sísmicas cercanas, ondas sísmicas de período largo e imágenes satelitales.

“Realmente se ha desprendido una parte baja de un glaciar", declaró Jakob Steiner, geocientífico de la Universidad de Graz, en Austria, que actualmente está radicado en Bangladesh. "Si miras las imágenes, es como si alguien hubiera cortado con un cuchillo enorme toda la parte inferior y se hubiera caído”.

Steiner explicó que una masa de hielo glaciar cayéndose desde gran altura podría sentirse como una bomba, lo que habría derivado en el caos posterior.

Los científicos indicaron que es demasiado pronto para establecer una conexión directa entre el calentamiento global y la catástrofe. Sin embargo, señalaron que, a medida que aumenta la temperatura de la Tierra por actividades humanas como la quema de petróleo, gas y carbón, crecen las probabilidades de desastres de este tipo, especialmente en las montañas del Himalaya, que se están calentando considerablemente más rápido que muchas otras partes del mundo.

“Tenemos que ser cautelosos y no establecer una conexión todavía. Sin embargo, el aumento de las temperaturas está cambiando la región del Hindu Kush Himalaya y derritiendo los glaciares”, explicó Saswat Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática International Centre for Integrated Mountain Development, con sede en Katmandú.

Cientos de personas han perdido sus hogares en toda la región del Himalaya, y las autoridades informaron de daños a gran escala en infraestructura crítica, incluidas represas hidroeléctricas, carreteras, edificios y puentes en la región.

Aumento repentino del nivel del agua no dio oportunidad de escapar

Los niveles de los ríos en toda la región subieron hasta 9 metros en 30 minutos como resultado de la crecida provocada por el desprendimiento glaciar aguas arriba, indicaron expertos del grupo de investigación climática con sede en Katmandú.

“Fue un aumento enorme, una crecida enorme de agua que ocurrió de repente”, indicó Sanyal.

La evidencia preliminar sugiere que un gran volumen de hielo y roca pudo haberse precipitado en el Lhende Khola, un afluente del río Bhote Koshi. Los investigadores señalaron que el colapso pudo haber desplazado agua y arrastrado sedimentos sueltos y rocas, produciendo una potente crecida río abajo. También están examinando si los escombros represaron temporalmente el río antes de que el agua embalsada rompiera el bloqueo, lo que habría magnificado la inundación.

Steiner indicó que la zona tiene un historial de peligros montañosos destructivos. Inundaciones originadas en un lago glaciar golpearon el mismo valle en 2025, mientras que una avalancha de hielo y roca ocurrió en otra parte del área en 2024. La región más amplia de Langtang también fue afectada por avalanchas devastadoras durante el terremoto de Nepal de 2015.

El cambio climático aumenta los riesgos en el Himalaya

El Hindu Kush Himalaya se está calentando rápidamente, lo que impulsa cambios importantes en los glaciares, la cobertura de nieve, el permafrost y las laderas montañosas, según científicos del clima.

Las montañas contienen el mayor volumen de nieve y hielo fuera de las regiones polares. Más de 63.000 glaciares en el área alimentan al menos 10 grandes sistemas fluviales asiáticos y sostienen la seguridad alimentaria, hídrica, energética y de medios de sustento de miles de millones de personas.

Sin embargo, alrededor del 78% del área glaciar, ubicada entre 4.500 y 6.000 metros sobre el nivel del mar, está altamente expuesta al calentamiento.

“Lo que pasó ayer es, por desgracia, la nueva normalidad. A partir de aquí va a empeorar”, señaló Steiner.

La última década fue el período de varios años más caluroso a nivel mundial desde que comenzaron los registros, y 2024 fue el año más cálido jamás registrado. Informes de las Naciones Unidas han determinado que, entre 2000 y 2019, los glaciares perdieron 267 gigatoneladas de hielo por año, aproximadamente equivalente a la masa de 46.500 Grandes Pirámides de Guiza.

Debido al calentamiento, expertos proyectan la pérdida de hasta el 50% de todos los glaciares —excluidos los de Groenlandia y la Antártida— para 2100, incluso si el calentamiento global puede limitarse a 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit).

Las políticas globales actuales ponen a la Tierra en una trayectoria de calentamiento de alrededor de 2,8 grados Celsius (5 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales para finales de siglo.

Investigaciones del grupo con sede en Katmandú han encontrado que los glaciares en estas montañas se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000.

El derretimiento de los glaciares puede alimentar y agrandar los lagos glaciares, aumentando el potencial de inundaciones repentinas.

A medida que los glaciares retroceden, la roca de montaña que antes estaba aislada y sostenida por el hielo queda expuesta a temperaturas más cálidas, a la lluvia y a ciclos repetidos de congelación y deshielo. El permafrost —suelo que ha permanecido congelado durante años— también puede descongelarse, debilitando paredes rocosas y laderas.

“Aumentan las probabilidades de que el material empiece a desplazarse montaña abajo”, apuntó Steiner.

Sanyal dijo que ese podría ser el tipo de peligro en cascada detrás de lo ocurrido en Nepal: una avalancha o colapso glaciar que se convierte en un flujo de escombros, bloqueo del río e inundación repentina y devastadora.

El rápido crecimiento y la falta de alertas agravan el desastre

Steiner señaló que alrededor del 10% de la producción eléctrica de Nepal estaba ubicada en el valle afectado. Añadió que las pérdidas repetidas plantean interrogantes sobre si se ha hecho lo suficiente para instalar sistemas de alerta tanto para residentes como para visitantes tras inundaciones y avalanchas anteriores.

El paisaje ha sido durante mucho tiempo un atractivo para los turistas, con más de un millón de personas que visitan el país cada año en los últimos años.

Los científicos afirman que sistemas de alerta temprana más sólidos, un mejor monitoreo y un intercambio transfronterizo de información más rápido serán cada vez más importantes a medida que suban las temperaturas y los paisajes montañosos se vuelvan menos estables.

Pero monitorear miles de glaciares, laderas empinadas y valles fluviales a lo largo del arco del Himalaya es extremadamente difícil.

Y cuando comienzan los desastres en cascada, puede haber solo minutos para actuar.

“No tenemos horas. A veces tenemos unos pocos minutos para realmente prepararnos”, sostuvo Sanyal.

Steiner aseguró que ya se ha alcanzado una “línea roja” en la que algunas regiones de Nepal son simplemente demasiado riesgosas para vivir.

“Esperábamos que desastres similares anteriores fueran una llamada de atención para los gobiernos de la región del Himalaya, pero es un poco frustrante que los daños nunca parezcan ser lo suficientemente horribles”, aseveró Steiner.

“No soy muy optimista en que a partir de mañana haya soluciones claras", agregó. "Sabemos lo que hay que hacer, pero varios actores necesitan coordinarse y hacer que las cosas sucedan”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.