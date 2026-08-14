Al menos ocho personas murieron y 7.000 viajeros quedaron varados en uno de los aeropuertos internacionales de Tokio, Japón, después de que lluvias torrenciales sin precedentes inundaran carreteras, vías férreas y viviendas al este de la capital.

En Chiba, una prefectura que limita con Tokio, se registraron 36,7 cm de lluvia en 24 horas en algunas zonas, superando el récord de 30,9 cm establecido en octubre de 2013.

La ciudad de Sakura recibió 9,7 cm de lluvia, lo que también constituye un récord, durante una de las semanas de vacaciones más concurridas del año en Japón.

open image in gallery Vista aérea de las zonas inundadas tras las fuertes lluvias en Oamishirasato, prefectura de Chiba, Japón ( Kyodo News )

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el jueves, por primera vez, su alerta más alta por fuertes lluvias para más de una docena de municipios de la prefectura, pero la rebajó el viernes al amainar la lluvia, aunque pronosticó más precipitaciones para más tarde ese mismo día.

“En los ríos donde el riesgo de inundación ya es alto, tomen todas las medidas posibles para proteger sus vidas”, aconsejó Kazuhito Shimamoto, del Ministerio de Tierras japonés. Agregó: “También hay ríos donde se prevé que el riesgo de inundación aumente aún más, así que consulten los avisos de evacuación emitidos por sus municipios y evacúen con anticipación”.

open image in gallery Un vecino camina por una zona inundada tras las fuertes lluvias caídas en Oamishirasato ( Reuters )

Takuya Hosomi, meteorólogo de la agencia meteorológica, declaró en una rueda de prensa de emergencia televisada que Chiba había registrado niveles de lluvia sin precedentes.

“Este caso fue una situación extremadamente inusual, incluso para los estándares meteorológicos históricos de Japón”, dijo el gobernador de Chiba, Toshihito Kumagai, a los periodistas el viernes.

“He respondido a muchos desastres en el pasado, pero nunca había visto un caso como este”, afirmó.

open image in gallery Vista aérea de una zona inundada tras las fuertes lluvias en Oamishirasato, prefectura de Chiba, Japón ( Reuters )

Un hombre fue hallado flotando en una carretera inundada en Ichikawa, y una mujer de 66 años falleció después de que su automóvil quedara atrapado en las aguas de la inundación en Sakura.

Otro individuo fue rescatado de un vehículo inundado en la ciudad de Kashiwa y se lo presume muerto.

Una persona permanece desaparecida. Se han enviado soldados a la zona para colaborar en las labores de respuesta ante el desastre.

open image in gallery Vehículos sumergidos tras fuertes lluvias en la ciudad de Oamishirasato ( Kyodo News )

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que los desastres causados por las fuertes lluvias se habían vuelto “cada vez más frecuentes” en los últimos años.

Dijo que las autoridades “[permanecerían] vigilantes” para “proteger la vida y el sustento de la población”.

“Ofrezco mis más sentidas condolencias a quienes han fallecido y, en nombre de todos, expreso humildemente mi pésame a sus familias en duelo”, añadió.

open image in gallery Los pasajeros hacen cola en una estación de tren del Aeropuerto Internacional de Narita, en Chiba, Japón ( Reuters )

Las imágenes difundidas por la cadena pública NHK mostraron cómo el agua brotaba violentamente de lo que parecía ser una alcantarilla de mantenimiento, superando la altura de un edificio cercano de cinco plantas en el distrito central de Chiba.

Según las autoridades de Chiba, más de 80 viviendas resultaron inundadas y se recomendó a casi 230.000 residentes de toda la prefectura que evacuaran la zona por seguridad.

open image in gallery Vecinos de la zona caminan por una zona inundada tras las fuertes lluvias caídas en Oamishirasato, en la prefectura de Chiba, Japón ( Reuters )

Según la compañía eléctrica Tokyo Electric Power, unos 23.000 hogares, la gran mayoría en la prefectura de Chiba, seguían sin electricidad el viernes por la mañana, una cifra inferior a los 68.000 registrados anteriormente.

En las imágenes emitidas por NHK se pudo ver que alrededor de 7.000 personas habían pasado la noche en el aeropuerto internacional de Narita, haciendo cola para conseguir mantas, agua y comida del personal antes de instalarse para dormir en diferentes puntos de la terminal.

“Jamás olvidaremos este viaje”, declaró a la cadena de televisión un turista estadounidense que se encontraba varado allí con su familia.

open image in gallery La gente hace cola delante del mostrador de facturación del aeropuerto de Narita ( AFP/Getty )

Las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón enviaron autobuses para recoger a unas 4.000 personas que habían pasado la noche en la estación de Soga, en la línea que da servicio al complejo Tokyo Disney Resort, donde no se registraron daños.

Cientos de personas más pasaron la noche refugiadas en el edificio gubernamental de la prefectura de Chiba, durmiendo bajo mantas térmicas.

open image in gallery Pasajeros varados se sientan en el suelo en la estación de monorraíl Chiba, en Chiba ( AFP/Getty )

Algunos servicios ferroviarios que conectan Narita con Tokio se reanudaron el viernes por la mañana, aliviando la congestión en el aeropuerto, aunque varias líneas permanecían suspendidas.

Las principales carreteras de Chiba, incluidas las rutas entre Narita y el centro de Tokio, fueron cerradas, lo que obligó a los conductores a utilizar rutas alternativas, según informó la empresa operadora de autopistas NEXCO East.

open image in gallery Un vecino camina cerca de una tienda 7-Eleven en una zona inundada tras las fuertes lluvias caídas en Oamishirasato ( Reuters )

Un portavoz del aeropuerto declaró que todos los vuelos estaban programados para operar con normalidad el viernes.

Asimismo, la aerolínea Japan Airlines indicó que eran posible que se produjeran algunos retrasos, pero que no se esperaban cancelaciones.

Las inundaciones se producen al final de dos semanas de condiciones meteorológicas adversas en todo Japón. Una serie de tifones y calor extremo, que mató a tres leones en un zoológico de Tokio y provocó el primer “día de calor cruel” registrado, han dejado al país conmocionado.

Los científicos afirman que una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que provoca que las lluvias torrenciales sean aún más intensas.

Traducción de Sara Pignatiello